https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/press-konferentsiya-sergeya-lavrova-na-sammite-g-20-pryamaya-translyatsiya-1042631868.html
Пресс-конференция Сергея Лаврова на саммите G-20. Трансляция завершена
Пресс-конференция Сергея Лаврова на саммите G-20. Трансляция завершена
Семнадцатая встреча государств "Большой двадцатки" проходит 15-16 ноября в Индонезии на острове Бали. 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T12:29+0300
2022-11-15T12:29+0300
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видео
мультимедиа
сергей лавров
россия
мид рф
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Семнадцатая встреча государств "Большой двадцатки" проходит 15-16 ноября в Индонезии на острове Бали.
россия
2022
Новости
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Sputnik Абхазия
видео, мультимедиа, сергей лавров, россия, мид рф, видео
видео, мультимедиа, сергей лавров, россия, мид рф, видео
Пресс-конференция Сергея Лаврова на саммите G-20. Трансляция завершена
12:29 15.11.2022 (обновлено: 12:51 15.11.2022)
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Семнадцатая встреча государств "Большой двадцатки" проходит 15-16 ноября в Индонезии на острове Бали.