https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/shamba-rasskazal-o-rabote-pravookhranitelnykh-organov-abkhazii-1042632132.html

Шамба рассказал о работе правоохранительных органов Абхазии

Шамба рассказал о работе правоохранительных органов Абхазии

О том, как в республике планируют улучшить работу правоохранительной системы, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал секретарь Совбеза Сергей Шамба. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

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Шамба рассказал о работе правоохранительных органов Абхазии Шамба рассказал о работе правоохранительных органов Абхазии

Комиссия по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов Абхазии была создана в ноябре 2020 года. За это время ею были направлены в Парламент Абхазии ряд законопроектов для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал секретарь Совета безопасности страны Сергей Шамба.Формат рабочей комиссии, по мнению Шамба, эффективен. По его словам, анализ показывает, что сейчас правоохранительные органы взаимодействуют значительно активнее, чем ранее.Подробности слушайте в аудиофайле.

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