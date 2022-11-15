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Восстановление работ художника Валерия Гамгиа обсудили в Минкульте Абхазии
Восстановление работ художника Валерия Гамгиа обсудили в Минкульте Абхазии
Во встрече принимали участие советник президента по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа, глава администрации Члоу Аслан Сангулия, председатель Союза... 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T21:05+0300
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Глава Министерства культуры Абхазии Даур Кове провел рабочее совещание, посвященное восстановлению работ художника Валерия Гамгиа - полотна-полиптиха "Абраскил" и панно "История Абхазии". Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.Полиптих (картина из множества частей - прим.) "Абраскил" был создан Гамгиа в 1981 году, его общая площадь составляет 106 квадратов. Полотно было сильно повреждено во время Отечественной войны народа Абхазии, а после пострадала и при экспонировании в Сухуме на посмертной выставке художника.Сейчас три из шести частей полотна находятся в Члоу, остальные три - в Сухуме."Историю Абхазии" Гамгиа создавал для Лыхненского дома культуры. Она состоит из четырех композиций: "Языческая и крещеная Абхазия", "История становления Абхазского царства", "Абхазия в девятнадцатом веке", "Абхазия. Двадцатый век. Революция. Свобода".
https://sputnik-abkhazia.ru/20180929/istoriya-i-vechnost-v-rabotax-valeriya-gamgia-1025136691.html
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Восстановление работ художника Валерия Гамгиа обсудили в Минкульте Абхазии
Во встрече принимали участие советник президента по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа, глава администрации Члоу Аслан Сангулия, председатель Союза художников Виталий Джениа, художник-реставратор Леонид Еник, художник Геннадий Гамгиа.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Глава Министерства культуры Абхазии Даур Кове провел рабочее совещание, посвященное восстановлению работ художника Валерия Гамгиа - полотна-полиптиха "Абраскил" и панно "История Абхазии". Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
В ближайшее время пройдет еще одна встреча, на которой обговорят первоначальные работы по восстановлению творений, представляющих художественную, историческую и духовную ценность для народа Абхазии.
Полиптих (картина из множества частей - прим.) "Абраскил" был создан Гамгиа в 1981 году, его общая площадь составляет 106 квадратов. Полотно было сильно повреждено во время Отечественной войны народа Абхазии, а после пострадала и при экспонировании в Сухуме на посмертной выставке художника.
Сейчас три из шести частей полотна находятся в Члоу, остальные три - в Сухуме.
"Историю Абхазии" Гамгиа создавал для Лыхненского дома культуры. Она состоит из четырех композиций: "Языческая и крещеная Абхазия", "История становления Абхазского царства", "Абхазия в девятнадцатом веке", "Абхазия. Двадцатый век. Революция. Свобода".