https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/vosstanovlenie-rabot-khudozhnika-valeriya-gamgia-obsudili-v-minkulte-abkhazii-1042641094.html

Восстановление работ художника Валерия Гамгиа обсудили в Минкульте Абхазии

Восстановление работ художника Валерия Гамгиа обсудили в Минкульте Абхазии

Во встрече принимали участие советник президента по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа, глава администрации Члоу Аслан Сангулия, председатель Союза... 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T21:05+0300

2022-11-15T21:05+0300

2022-11-15T21:05+0300

в абхазии

абхазия

новости

культура

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0f/1042634931_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b14e886a0d9beda45a5df2e36be13f60.jpg

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Глава Министерства культуры Абхазии Даур Кове провел рабочее совещание, посвященное восстановлению работ художника Валерия Гамгиа - полотна-полиптиха "Абраскил" и панно "История Абхазии". Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.Полиптих (картина из множества частей - прим.) "Абраскил" был создан Гамгиа в 1981 году, его общая площадь составляет 106 квадратов. Полотно было сильно повреждено во время Отечественной войны народа Абхазии, а после пострадала и при экспонировании в Сухуме на посмертной выставке художника.Сейчас три из шести частей полотна находятся в Члоу, остальные три - в Сухуме."Историю Абхазии" Гамгиа создавал для Лыхненского дома культуры. Она состоит из четырех композиций: "Языческая и крещеная Абхазия", "История становления Абхазского царства", "Абхазия в девятнадцатом веке", "Абхазия. Двадцатый век. Революция. Свобода".

https://sputnik-abkhazia.ru/20180929/istoriya-i-vechnost-v-rabotax-valeriya-gamgia-1025136691.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, культура, искусство