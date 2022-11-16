https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/bank-abkhazii-vypustil-pamyatnye-monety-ikh-nedragotsennykh-metallov-1042660044.html
Банк Абхазии выпустил памятные монеты из недрагоценных металлов
Банк Абхазии выпустил памятные монеты из недрагоценных металлов
Монеты номиналом в 1 апсар выпущены в количестве 25 000 штук. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T19:12+0300
2022-11-16T19:12+0300
2022-11-16T21:19+0300
в абхазии
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Национальный банк выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов "Достопримечательности Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба банка. На внутреннем диске монеты из композитного материала "пламет" расположена цветная вставка с изображением той или иной достопримечательности - озера Рица, Новоафонского монастыря, ресторана "Гагрипш", Гагрской колоннады и мыса Пицунда.Наружное кольцо сделано из алюминиевого сплава с чеканкой. Общий диаметр монеты - 33 миллиметра.Масса изделия - 4 грамма, номинал - 1 апсар. Всего их выпущено 25 тысяч штук.
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абхазия, национальный банк абхазии
абхазия, национальный банк абхазии
Банк Абхазии выпустил памятные монеты из недрагоценных металлов
19:12 16.11.2022 (обновлено: 21:19 16.11.2022)
Монеты номиналом в 1 апсар выпущены в количестве 25 000 штук.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik.
Национальный банк выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов "Достопримечательности Республики Абхазия". Об этом сообщает
пресс-служба банка.
На внутреннем диске монеты из композитного материала "пламет" расположена цветная вставка с изображением той или иной достопримечательности - озера Рица, Новоафонского монастыря, ресторана "Гагрипш", Гагрской колоннады и мыса Пицунда.
Наружное кольцо сделано из алюминиевого сплава с чеканкой. Общий диаметр монеты - 33 миллиметра.
Масса изделия - 4 грамма, номинал - 1 апсар. Всего их выпущено 25 тысяч штук.