https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/bank-abkhazii-vypustil-pamyatnye-monety-ikh-nedragotsennykh-metallov-1042660044.html

Банк Абхазии выпустил памятные монеты из недрагоценных металлов

Банк Абхазии выпустил памятные монеты из недрагоценных металлов

Монеты номиналом в 1 апсар выпущены в количестве 25 000 штук. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

национальный банк абхазии

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Национальный банк выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов "Достопримечательности Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба банка. На внутреннем диске монеты из композитного материала "пламет" расположена цветная вставка с изображением той или иной достопримечательности - озера Рица, Новоафонского монастыря, ресторана "Гагрипш", Гагрской колоннады и мыса Пицунда.Наружное кольцо сделано из алюминиевого сплава с чеканкой. Общий диаметр монеты - 33 миллиметра.Масса изделия - 4 грамма, номинал - 1 апсар. Всего их выпущено 25 тысяч штук.

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