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Часть Сухума останется без воды 17 ноября
Часть Сухума останется без воды 17 ноября
Ограничения связаны с ремонтными работами на насосной станции №4. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T18:51+0300
2022-11-16T18:51+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды в четверг, 17 ноября, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Ограничения затронут Новый район, Старый поселок, район Универсама, улицы Эшба и Семерджиева. Кроме того, нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах высотных домов в центральной части города.
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абхазия, новости, сухум, водоснабжение
абхазия, новости, сухум, водоснабжение
Часть Сухума останется без воды 17 ноября
Ограничения связаны с ремонтными работами на насосной станции №4.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды в четверг, 17 ноября, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
Подача воды прекратится в 01:00 и возобновится в 18:00.
Ограничения затронут Новый район, Старый поселок, район Универсама, улицы Эшба и Семерджиева. Кроме того, нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах высотных домов в центральной части города.