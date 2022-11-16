https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-17-noyabrya-1042659792.html

Часть Сухума останется без воды 17 ноября

Часть Сухума останется без воды 17 ноября

Ограничения связаны с ремонтными работами на насосной станции №4. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды в четверг, 17 ноября, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Ограничения затронут Новый район, Старый поселок, район Универсама, улицы Эшба и Семерджиева. Кроме того, нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах высотных домов в центральной части города.

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