https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/forum-vremya-dobrykh-del-prezentuyut-v-sputnik-1042663519.html
Благотворительный форум "Время добрых дел" презентуют в Sputnik
Благотворительный форум "Время добрых дел" презентуют в Sputnik
17 ноября в 14:00 в пресс-центре информагентства Sputnik состоится пресс-конференция организаторов благотворительного форума "Время добрых дел". 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T23:12+0300
2022-11-16T23:12+0300
2022-11-16T23:13+0300
пресс-центр
абхазия
россотрудничество в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0e/1031457180_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_45a85334c635192a8be9c644cd029036.jpg
Инициатором и организатором мероприятия выступает представительство Россотрудничества в Абхазии. Оно организует приезд ведущих российских врачей в области детского церебрального паралича (ДЦП) и профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом (ОДА) для проведения мастер-классов, обследований, консультаций с детьми с особенностями развития. Участники Евгений Павлов - руководитель проекта, сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Ада Кварчелия - Заместитель министра просвещения и языковой политики Абхазии Саида Делба - Заместитель министра здравоохранения Абхазии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0e/1031457180_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_c70f4e3d79840d107bde02ef40f275b1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россотрудничество в абхазии
абхазия, россотрудничество в абхазии
Благотворительный форум "Время добрых дел" презентуют в Sputnik
23:12 16.11.2022 (обновлено: 23:13 16.11.2022)
17 ноября в 14:00 в пресс-центре информагентства Sputnik состоится пресс-конференция организаторов благотворительного форума "Время добрых дел".
Инициатором и организатором мероприятия выступает представительство Россотрудничества в Абхазии.
Оно организует приезд ведущих российских врачей в области детского церебрального паралича (ДЦП) и профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом (ОДА) для проведения мастер-классов, обследований, консультаций с детьми с особенностями развития.
Участники
Евгений Павлов - руководитель проекта, сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии
Ада Кварчелия - Заместитель министра просвещения и языковой политики Абхазии
Саида Делба - Заместитель министра здравоохранения Абхазии.