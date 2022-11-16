https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/forum-vremya-dobrykh-del-prezentuyut-v-sputnik-1042663519.html

Благотворительный форум "Время добрых дел" презентуют в Sputnik

Благотворительный форум "Время добрых дел" презентуют в Sputnik

17 ноября в 14:00 в пресс-центре информагентства Sputnik состоится пресс-конференция организаторов благотворительного форума "Время добрых дел". 16.11.2022, Sputnik Абхазия

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пресс-центр

абхазия

россотрудничество в абхазии

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Инициатором и организатором мероприятия выступает представительство Россотрудничества в Абхазии. Оно организует приезд ведущих российских врачей в области детского церебрального паралича (ДЦП) и профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом (ОДА) для проведения мастер-классов, обследований, консультаций с детьми с особенностями развития. Участники Евгений Павлов - руководитель проекта, сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Ада Кварчелия - Заместитель министра просвещения и языковой политики Абхазии Саида Делба - Заместитель министра здравоохранения Абхазии.

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