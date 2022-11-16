https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/posrednik-delba-o-proekte-gosbyudzheta-abkhazii-na-2023-god-1042651742.html

Посредник: Делба о проекте госбюджета Абхазии на 2023 год

Посредник: Делба о проекте госбюджета Абхазии на 2023 год

В каких сферах предполагается увеличение финансирования в проекте бюджета на 2023 год, в чем его особенность, за счет чего ожидают увеличение поступлений... 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T16:27+0300

2022-11-16T16:27+0300

2022-11-16T18:42+0300

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Посредник: Делба о проекте госбюджета Абхазии на 2023 год Посредник: Делба о проекте госбюджета Абхазии на 2023 год

В каких сферах предполагается увеличение финансирования в проекте бюджета на 2023 год, в чем его особенность, за счет чего ожидают увеличение поступлений, почему на сельское хозяйство предусмотрено 100, а на систему видеофиксации 40 миллионов рублей в эфире радио Sputnik рассказал вице-премьер правительства, министр финансов Абхазии Владимир Делба. Обсудили также статьи расходов бюджета на празднование 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, увеличение расходов на обучение медиков, расходы на поддержку энергетической отрасли, компенсацию затрат завода труб в Гудауте, расходы на создание единой системы информационных ресурсов и базы данных.Подробности в аудиофайле выше.Общий объем государственного бюджета Абхазии на 2023 год по доходам составляет 12,5 миллиарда рублей. Расходы госбюджета, согласно документу, составят 14,2 миллиарда рублей, а дефицит - 1,7 миллиарда рублей.

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