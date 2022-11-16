https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/prezident-abkhazii-poruchil-proverit-dannye-o-vozmozhnykh-khischeniyakh-pri-remonte-achguary-1042656237.html

Президент Абхазии поручил проверить данные о возможных хищениях при ремонте "Ачгуары"

Президент Абхазии поручил проверить данные о возможных хищениях при ремонте "Ачгуары"

Информацию о возможных хищениях Генеральная прокуратура должна будет проверить в течение 15 дней. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T18:10+0300

2022-11-16T18:10+0300

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абхазия

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аслан бжания

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Генеральной прокуратуре проверить данные о возможных хищениях средств во время ремонта воздушной линии "Ачгуара", сообщает пресс-служба главы государства."На информационных ресурсах появилось сообщение о том, что якобы во время приобретения необходимых материалов для капитального ремонта линии "Ачгуара" были допущены серьезные финансовые нарушения. В связи с этим поручаю Генеральной прокуратуре проверить в течение 15 дней данную информацию и доложить мне", - заявил глава государства.Ранее представители оппозиции предъявили общественности документы, свидетельствующие о необоснованном завышении цен на материалы и оборудование для ремонта линии "Ачгуара". Сообщается, что таким образом могли быть похищены десятки миллионов рублей из бюджета.

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