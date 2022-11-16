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Турбаза: Венедиктова о взаимодействии государства и бизнеса в сфере туризма
Турбаза: Венедиктова о взаимодействии государства и бизнеса в сфере туризма
О туризме как о драйвере экономики Абхазии своим мнением в эфире радио Sputnik поделилась журналист, публицист, общественный деятель Надежда Венедиктова. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T10:46+0300
2022-11-16T10:46+0300
2022-11-16T11:00+0300
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Турбаза: Венедиктова о взаимодействии государства и бизнеса в сфере туризма
Турбаза: Венедиктова о взаимодействии государства и бизнеса в сфере туризма
Привлекая туристов, республика получает финансовые доходы и создает рабочие места. Как выстроить эффективную модель взаимодействия бизнеса и государства? Об этом в программе "Турбаза" говорили с журналистом, публицистом, общественным деятелем Надеждой Венедиктовой. "На мой взгляд, взаимодействия недостаточно для того, чтобы туристическая сфера работала более мобильно, более профессионально, более удачно. И бизнес, и государство не используют явных возможностей именно этого взаимодействия", –отметила Венедиктова. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, экономика, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, туризм, экономика, аудио
Турбаза: Венедиктова о взаимодействии государства и бизнеса в сфере туризма
10:46 16.11.2022 (обновлено: 11:00 16.11.2022)
О туризме как о драйвере экономики Абхазии своим мнением в эфире радио Sputnik поделилась журналист, публицист, общественный деятель Надежда Венедиктова.
Привлекая туристов, республика получает финансовые доходы и создает рабочие места. Как выстроить эффективную модель взаимодействия бизнеса и государства? Об этом в программе "Турбаза" говорили с журналистом, публицистом, общественным деятелем Надеждой Венедиктовой.
"На мой взгляд, взаимодействия недостаточно для того, чтобы туристическая сфера работала более мобильно, более профессионально, более удачно. И бизнес, и государство не используют явных возможностей именно этого взаимодействия", –отметила Венедиктова.
Подробности слушайте в аудиофайле.