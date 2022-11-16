https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/turbaza-venediktova-o-vzaimodeystvii-gosudarstva-i-biznesa-v-sfere-turizma-1042635576.html

Турбаза: Венедиктова о взаимодействии государства и бизнеса в сфере туризма

Турбаза: Венедиктова о взаимодействии государства и бизнеса в сфере туризма

О туризме как о драйвере экономики Абхазии своим мнением в эфире радио Sputnik поделилась журналист, публицист, общественный деятель Надежда Венедиктова. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Венедиктова о взаимодействии государства и бизнеса в сфере туризма Турбаза: Венедиктова о взаимодействии государства и бизнеса в сфере туризма

Привлекая туристов, республика получает финансовые доходы и создает рабочие места. Как выстроить эффективную модель взаимодействия бизнеса и государства? Об этом в программе "Турбаза" говорили с журналистом, публицистом, общественным деятелем Надеждой Венедиктовой. "На мой взгляд, взаимодействия недостаточно для того, чтобы туристическая сфера работала более мобильно, более профессионально, более удачно. И бизнес, и государство не используют явных возможностей именно этого взаимодействия", –отметила Венедиктова. Подробности слушайте в аудиофайле.

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