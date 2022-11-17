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Чанба и Саяпина о работе Центра абхазской культуры "Апсны" в Краснодарском крае

Чанба и Саяпина о работе Центра абхазской культуры "Апсны" в Краснодарском крае

Краснодарская краевая общественная организация Центр абхазской культуры "Апсны" создана в 2001 году. Во главе угла ее деятельности стоит возрождение... 17.11.2022, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Чанба и Саяпина Такие обстоятельства: Чанба и Саяпина

Краснодарская краевая общественная организация Центр абхазской культуры "Апсны" создана в 2001 году. Во главе угла ее деятельности стоит возрождение, сохранение и развитие культуры абхазов, объединение абхазской диаспоры в крае. В эти дни представители организации находятся в Абхазии. О цели своего приезда в интервью радио Sputnik рассказали председатель Центра национальных культур "Апсны" Василий Чанба и помощник председателя Александра Саяпина.Подробности слушайте в аудиофайле.

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