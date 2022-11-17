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Чанба и Саяпина о работе Центра абхазской культуры "Апсны" в Краснодарском крае
Чанба и Саяпина о работе Центра абхазской культуры "Апсны" в Краснодарском крае
Краснодарская краевая общественная организация Центр абхазской культуры "Апсны" создана в 2001 году. Во главе угла ее деятельности стоит возрождение... 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T15:51+0300
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Такие обстоятельства: Чанба и Саяпина
Такие обстоятельства: Чанба и Саяпина
Краснодарская краевая общественная организация Центр абхазской культуры "Апсны" создана в 2001 году. Во главе угла ее деятельности стоит возрождение, сохранение и развитие культуры абхазов, объединение абхазской диаспоры в крае. В эти дни представители организации находятся в Абхазии. О цели своего приезда в интервью радио Sputnik рассказали председатель Центра национальных культур "Апсны" Василий Чанба и помощник председателя Александра Саяпина.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Чанба и Саяпина о работе Центра абхазской культуры "Апсны" в Краснодарском крае
15:51 17.11.2022 (обновлено: 15:52 17.11.2022)
Краснодарская краевая общественная организация Центр абхазской культуры "Апсны" создана в 2001 году. Во главе угла ее деятельности стоит возрождение, сохранение и развитие культуры абхазов, объединение абхазской диаспоры в крае.
В эти дни представители организации находятся в Абхазии. О цели своего приезда в интервью радио Sputnik рассказали председатель Центра национальных культур "Апсны" Василий Чанба и помощник председателя Александра Саяпина.
Подробности слушайте в аудиофайле
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