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Хишба: Абхазию в этом году посетило более миллиона человек
Хишба: Абхазию в этом году посетило более миллиона человек
Центр стратегических исследований при президенте Абхазии провел круглый стол, посвященный итогам туристического сезона. 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T17:05+0300
2022-11-17T17:05+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Прогнозы на туристический сезон 2022 года не сбылись по объективным причинам, заявил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на круглом столе в Центре стратегических исследований.Он отметил, что причиной прежде всего стали погодные условия в мае и июне этого года. "До сих пор ведутся подсчеты, до сих пор мы работаем с руководством разных объектов размещения. Сегодня, чтобы я громогласно назвал количество прибывших к нам в Абхазию, пока я считаю, это было бы некорректно. Единственное, что я могу сказать, что это было больше миллиона человек, но не полтора миллиона", – отметил Хишба. Он подчеркнул, что 2021 год оказался беспрецедентным по количеству туристов, и эксперты советуют не сравнивать с ним предыдущие и последующие сезоны.
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туризм, абхазия, отдых в абхазии
туризм, абхазия, отдых в абхазии
Хишба: Абхазию в этом году посетило более миллиона человек
17:05 17.11.2022 (обновлено: 17:30 17.11.2022)
Центр стратегических исследований при президенте Абхазии провел круглый стол, посвященный итогам туристического сезона.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Прогнозы на туристический сезон 2022 года не сбылись по объективным причинам, заявил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на круглом столе в Центре стратегических исследований.
Он отметил, что причиной прежде всего стали погодные условия в мае и июне этого года.
"До сих пор ведутся подсчеты, до сих пор мы работаем с руководством разных объектов размещения. Сегодня, чтобы я громогласно назвал количество прибывших к нам в Абхазию, пока я считаю, это было бы некорректно. Единственное, что я могу сказать, что это было больше миллиона человек, но не полтора миллиона", – отметил Хишба.
Он подчеркнул, что 2021 год оказался беспрецедентным по количеству туристов, и эксперты советуют не сравнивать с ним предыдущие и последующие сезоны.