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МИД Абхазии проведет аттестацию сотрудников посольств республики в других странах

МИД Абхазии проведет аттестацию сотрудников посольств республики в других странах

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел онлайн-встречу с послами республики в иностранных государствах. 17.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 ноя –м Sputnik. Аттестационная комиссия МИД Абхазии в декабре оценит эффективность работы каждого сотрудника посольств республики в иностранных государствах. Об этом сообщает медиацентр ведомства. Координацию работы комиссии будут осуществлять замминистра Одиссей Бигвава и руководитель аппарата МИД Владимир Ачба. Отчеты об эффективности деятельности посольств Абхазии в других странах будут ежеквартально направляться президенту.

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