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МИД Абхазии проведет аттестацию сотрудников посольств республики в других странах
МИД Абхазии проведет аттестацию сотрудников посольств республики в других странах
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел онлайн-встречу с послами республики в иностранных государствах. 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T10:30+0300
2022-11-17T10:30+0300
2022-11-17T10:30+0300
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СУХУМ, 17 ноя –м Sputnik. Аттестационная комиссия МИД Абхазии в декабре оценит эффективность работы каждого сотрудника посольств республики в иностранных государствах. Об этом сообщает медиацентр ведомства. Координацию работы комиссии будут осуществлять замминистра Одиссей Бигвава и руководитель аппарата МИД Владимир Ачба. Отчеты об эффективности деятельности посольств Абхазии в других странах будут ежеквартально направляться президенту.
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мид абхазии, абхазия
МИД Абхазии проведет аттестацию сотрудников посольств республики в других странах
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел онлайн-встречу с послами республики в иностранных государствах.
СУХУМ, 17 ноя –м Sputnik. Аттестационная комиссия МИД Абхазии в декабре оценит эффективность работы каждого сотрудника посольств республики в иностранных государствах. Об этом сообщает медиацентр ведомства.
Координацию работы комиссии будут осуществлять замминистра Одиссей Бигвава и руководитель аппарата МИД Владимир Ачба.
Система KPI (ключевые показатели эффективности) будет введена для сотрудников посольств. Ежемесячно они будут сдавать отчеты о выполнении тактических и стратегических задач.
Отчеты об эффективности деятельности посольств Абхазии в других странах будут ежеквартально направляться президенту.