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Один год работы МИД Абхазии: изменения и достижения
Один год работы МИД Абхазии: изменения и достижения
17 ноября 2021 года министром иностранных дел Абхазии был назначен Инал Ардзинба.⠀ 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T11:45+0300
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За этот год произошло много важных внешнеполитических событий. Изменения также коснулись и внутренней работы ведомства: улучшилась материально-техническое база, внедрились новые технологии.⠀
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видео, мультимедиа, мид абхазии, видео
видео, мультимедиа, мид абхазии, видео
Один год работы МИД Абхазии: изменения и достижения
11:45 17.11.2022 (обновлено: 12:19 17.11.2022)
17 ноября 2021 года министром иностранных дел Абхазии был назначен Инал Ардзинба.⠀
За этот год произошло много важных внешнеполитических событий. Изменения также коснулись и внутренней работы ведомства: улучшилась материально-техническое база, внедрились новые технологии.⠀