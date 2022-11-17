https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/odin-god-raboty-mid-abkhazii-izmeneniya-i-dostizheniya-1042667150.html

Один год работы МИД Абхазии: изменения и достижения

Один год работы МИД Абхазии: изменения и достижения

17 ноября 2021 года министром иностранных дел Абхазии был назначен Инал Ардзинба.⠀ 17.11.2022, Sputnik Абхазия

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За этот год произошло много важных внешнеполитических событий. Изменения также коснулись и внутренней работы ведомства: улучшилась материально-техническое база, внедрились новые технологии.⠀

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