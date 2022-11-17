https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/raketami-rossii-v-zaporozhe-i-pavlograde-unichtozheny-tsekha-dvukh-oboronnykh-zavodov--1042672876.html

Ракетами России в Запорожье и Павлограде уничтожены цеха двух оборонных заводов

Ракетами России в Запорожье и Павлограде уничтожены цеха двух оборонных заводов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также шесть беспилотников. 17.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-17T15:50+0300

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Ракетными ударами России в Запорожье и Павлограде поражены цеха двух украинских оборонных заводов, выпускавших топливо и ракетные двигатели, а также электронику для военных РЛС, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня", – сказали в ведомстве.Вооруженные силы России пресекли три украинские атаки на южно-донецком направлении в ДНР, уничтожены более 60 боевиков, два танка и шесть бронемашин.Потери украинских войск в ЛНР в результате срыва их попыток наступления армией РФ за сутки составили до 120 человек.

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