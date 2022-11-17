https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/rekonstruktsiyu-mokvskogo-sobora-obsudili-v-minkultury-1042680468.html

Реконструкцию Моквского собора обсудили в Минкультуры

Реконструкцию Моквского собора обсудили в Минкультуры

6 ноября в Моквском соборе прошел благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской государственной капеллы. 17.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Реконструкцию Моквского собора обсудили на рабочем совещании в Министерстве культуры, сообщает пресс-служба ведомства.Стороны договорились подготовить всю необходимую информацию по предстоящим работам по замене окон и оконных проемов храма.Как отметили на совещании, на сегодняшний день после благотворительного концерта в соборе собрана более 350 тысяч рублей, сбор продолжается онлайн.

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