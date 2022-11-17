https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/rekonstruktsiyu-mokvskogo-sobora-obsudili-v-minkultury-1042680468.html
Реконструкцию Моквского собора обсудили в Минкультуры
Реконструкцию Моквского собора обсудили в Минкультуры
6 ноября в Моквском соборе прошел благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской государственной капеллы. 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T17:57+0300
2022-11-17T17:57+0300
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Реконструкцию Моквского собора обсудили на рабочем совещании в Министерстве культуры, сообщает пресс-служба ведомства.Стороны договорились подготовить всю необходимую информацию по предстоящим работам по замене окон и оконных проемов храма.Как отметили на совещании, на сегодняшний день после благотворительного концерта в соборе собрана более 350 тысяч рублей, сбор продолжается онлайн.
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MIA „Rosiya Segodnya“
очамчырский район, культура, абхазия
очамчырский район, культура, абхазия
Реконструкцию Моквского собора обсудили в Минкультуры
6 ноября в Моквском соборе прошел благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской государственной капеллы.
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Реконструкцию Моквского собора обсудили на рабочем совещании в Министерстве культуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Наибольшую проблему составляет замена 61 окна: все окна имеют нестандартные размеры до 3-4 метров в высоту.
Стороны договорились подготовить всю необходимую информацию по предстоящим работам по замене окон и оконных проемов храма.
Как отметили на совещании, на сегодняшний день после благотворительного концерта в соборе собрана более 350 тысяч рублей, сбор продолжается онлайн.