Шатров о планах Запада использовать заблокированные средства России: бумеранг вернется

"Создается ощущение, что Запад очень громко кричит об этом и пугает нас, но сам не хочет идти на крайние меры, потому что понимает, что таким образом открывается ящик Пандоры, что рано или поздно этот бумеранг вернется. И речь в этом случае идет не об ответных мерах со стороны России, а о том, что каким-то образом подобного рода действия могут быть осуществлены и в отношении западных стран, которые только в настоящий момент имеют какие-то серьезные преимущества перед другими государствами. Мы видим, как растет Азия, и рано или поздно Запад может оказаться в том же самом положении", – сказал Шатров.