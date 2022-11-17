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Шатров о планах Запада использовать заблокированные средства России: бумеранг вернется
Шатров о планах Запада использовать заблокированные средства России: бумеранг вернется
В беседе с радио Sputnik руководитель экспертного совета российского Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал намерения Запада использовать... 17.11.2022, Sputnik Абхазия
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Шатров о планах Запада использовать заблокированные средства РФ
Шатров о планах Запада использовать заблокированные средства РФ
Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими российские суверенные средства для продолжения поставок и оплаты уже переданных Киеву вооружений. Он назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Он добавил, что внутреннее право большинства европейских государств не позволяет изъять золотовалютные резервы, так как получается, что это грабеж. Поэтому они нашли себе оправдание в международном праве, которое позволит себе это "воровство" в качестве исключения.
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Шатров о планах Запада использовать заблокированные средства России: бумеранг вернется

13:17 17.11.2022 (обновлено: 14:12 17.11.2022)
Радио
Шатров о планах Запада использовать заблокированные средства РФ
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В беседе с радио Sputnik руководитель экспертного совета российского Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал намерения Запада использовать замороженные средства России для финансирования Украины.
Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими российские суверенные средства для продолжения поставок и оплаты уже переданных Киеву вооружений. Он назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".

"Создается ощущение, что Запад очень громко кричит об этом и пугает нас, но сам не хочет идти на крайние меры, потому что понимает, что таким образом открывается ящик Пандоры, что рано или поздно этот бумеранг вернется. И речь в этом случае идет не об ответных мерах со стороны России, а о том, что каким-то образом подобного рода действия могут быть осуществлены и в отношении западных стран, которые только в настоящий момент имеют какие-то серьезные преимущества перед другими государствами. Мы видим, как растет Азия, и рано или поздно Запад может оказаться в том же самом положении", – сказал Шатров.

Он добавил, что внутреннее право большинства европейских государств не позволяет изъять золотовалютные резервы, так как получается, что это грабеж. Поэтому они нашли себе оправдание в международном праве, которое позволит себе это "воровство" в качестве исключения.
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