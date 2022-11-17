https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/sukhum-otlichilsya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr-1042664505.html

Сухум отличился: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

Сухум отличился: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

По данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции составили 8268 протоколов за различные нарушения ПДД в октябре. 17.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-17T09:35+0300

2022-11-17T09:35+0300

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В общей сложности в октябре текущего года инспекторы ГАИ Абхазии выписали 580 штрафов за езду в нетрезвом состоянии, один из которых за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.SputnikЕсли в сентябре столица Абхазии едва "оторвалась" от Гудауты по количеству выявленных случаев управления автомобилем подшофе, то месяц спустя она не оставила никому и шанса. "Улетать" вперед Сухум начал еще в первой декаде октября, и это было лишь началом.Гудаутский и Гагрский районы "пытались" догнать столицу, но безуспешно. Разница между ними по выписанным штрафам за пьянку во второй декаде прошлого месяца увеличилась вдвое, а в третьей – в среднем в три раза. Таким образом, Сухум в октябре "набрал" 221 "балл", Гагра – 111, а Гудаута отстала от западного соседа на девять протоколов.Более того, Сухум побил очередной рекорд по числу составленных инспекторами штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения. Раньше этот рекорд принадлежал Гагре, где в августе вручили водителям "навеселе" 219 "писем счастья".Замыкают таблицу, по уже сложившейся многолетней традиции, районы-"трезвенники" в сравнении с вышеуказанными – это Сухумский район, Ткуарчал и Гал. Гулрыпш и Очамчыра по-прежнему занимают четвертое и пятые строчки с переменным "успехом". Они часто меняются позициями.Нетрезвым водителям в возрасте от 30 до 35 лет удалось сохранить лидерство, и они второй месяц подряд "взбираются" на "пьедестал". В октябре их было 107 человек. Всего на один протокол от них отстали те, кому от 35 до 40 лет. Обладателям "серебра" в сентябре – автолюбителям в возрасте от 40 до 45 лет – в прошедшем месяце пришлось "довольствоваться" всего лишь "бронзой".Несовершеннолетних нарушителей этой части административного кодекса страны в октябре снова не было выявлено. Самому молодому "весельчаку" за "баранкой" было 18 лет, а самому старшему – 74 года. Он младше своего сентябрьского "предшественника" на восемь лет.Не оставили мужчин наедине с неприятностями представительницы прекрасной половины человечества. В октябре их было семь. Четверо из них из Гагрского района, две из Сухума, и одна гостья из Самары.

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