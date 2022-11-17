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Такие обстоятельства: о роли русского языка в продвижении абхазской культуры

Такие обстоятельства: о роли русского языка в продвижении абхазской культуры

О книжной выставке "Москва литературная" в Сухуме, о значении культурного взаимодействия в эфире радио Sputnik рассказали директор издательства "Белый город"... 17.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-17T09:56+0300

2022-11-17T09:56+0300

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Такие обстоятельства: о чтении, роли русского языка в продвижении абхазской культуры Такие обстоятельства: о чтении, роли русского языка в продвижении абхазской культуры

Книжная выставка "Москва литературная" прошла в Сухуме. Помимо экспозиции, в рамках выставки состоялись творческие встречи с видными деятелями книжного мира России – директором издательства "Белый город" Константином Чеченевым, поэтессой, публицистом, заместителем председателя Союза писателей России Ниной Поповой и детским писателем Анной Гончаровой. До абхазской столицы выставка прошла в Минске, а в декабре откроется в Ереване.Подобные встречи дают возможность представителям стран, которые близки по духу, вникнуть глубже в проблемы друг друга и найти общие интересы, отметил Константин Чеченев. Заместитель председателя Союза писателей России Нина Попова в беседе на радио Sputnik подчеркнула значимость литературного, культурного обмена между Абхазией и Россией."Русская культура изначально собрана из многочисленных национальных культур. Этот необыкновенный самобытный сплав позволяет развиваться и общности, общей литературе, и не забивает пути национального развития. Если вспомнить золотое время школы советского перевода, можно говорить, что национальный поэт, который переведен на русский язык, получает совершенно иное дыхание, видит иные горизонты. Было очень важно переводить писателя на русский язык. И сейчас возобновляется это направление. Это очень радует, потому что разорванные связи, в той или другой степени разорванные звенья культурного общения, – это звенья нового и политического, и экономического общения. Через культуру восстанавливается и общность, и общество. Национальное развивается только в сочетании с международным. В данном случае национальное республиканское развивается в сочетании с Россией. И Россия никогда не умаляла достоинства национальных писателей, она их только поддерживала", – сказал Попова.Полная версия беседы в аудиофайле.

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чтение, книги, литература, культура, взаимодействие, россия, абхазия, такие обстоятельства, подкасты, аудио