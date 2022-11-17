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Торгпред России в Абхазии рассказала, как увеличить оборот между государствами
Торгпред России в Абхазии рассказала, как увеличить оборот между государствами
Товарооборот между Абхазией и Россией, по данным Государственного таможенного комитета республики, за девять месяцев составил 24 миллиарда рублей по импорту и... 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T13:55+0300
2022-11-17T13:55+0300
2022-11-17T14:53+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Для увеличения товарооборота между Россией и Абхазией необходимо унифицировать и синхронизировать законодательство государств, сказала в интервью Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.По мнению торгпреда, один из немаловажных факторов, который будет способствовать наращиванию товарооборота – взаимодействие с регионами России."Этому аспекту мы уже начали уделять особое внимание, и такое взаимодействие будет наращиваться. Работа с территориями России позволит очень быстро выявить точки роста, у каждого региона свой потенциал, свои потребности. Отрадно видеть, что такая работа со стороны абхазского руководства уже ведется", – сказала она.Из четырех миллиардов экспорта из Абхазии в Россию 1,6 миллиарда, по данным Государственного таможенного комитета, составляет алкогольная продукция. По мнению Кобесовой, конкуренцию алкоголю может составить овощная продукция, продукты питания, вода, рыба и переработка рыбной продукции, производство строительных материалов."База для производства всей этой продукции есть в Абхазии, вопрос лишь в синхронизации и в выработке нормативно-правовых актов, которые позволят все эти процессы запустить. Такая работа ведется, конечно, результат не так быстро достигается, но существующая система торгово-экономических отношений в республике приводит к тому, что решить задачу по производству и продаже продукции, которая поставлялась бы на российский рынок, возможно не так быстро", – отметила она.Кобесова выразила уверенность, что в ближайшее время подвижки в выработке необходимых нормативно-правовых актов будут "однозначно заметны".
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экономика, абхазия, россия
экономика, абхазия, россия
Торгпред России в Абхазии рассказала, как увеличить оборот между государствами
13:55 17.11.2022 (обновлено: 14:53 17.11.2022)
Товарооборот между Абхазией и Россией, по данным Государственного таможенного комитета республики, за девять месяцев составил 24 миллиарда рублей по импорту и четыре миллиарда по экспорту.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Для увеличения товарооборота между Россией и Абхазией необходимо унифицировать и синхронизировать законодательство государств, сказала в интервью Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.
"Такая работа ведется, в том числе в рамках Межправительственной комиссии по социально-экономическому развитию. Эта работа очень предметная, очень много тонких вопросов, выработка совместных отношений возможна, и результат будет достигнут. Торговое представительство оказывает и готово оказывать всевозможное содействие", – добавила она.
По мнению торгпреда, один из немаловажных факторов, который будет способствовать наращиванию товарооборота – взаимодействие с регионами России.
"Этому аспекту мы уже начали уделять особое внимание, и такое взаимодействие будет наращиваться. Работа с территориями России позволит очень быстро выявить точки роста, у каждого региона свой потенциал, свои потребности. Отрадно видеть, что такая работа со стороны абхазского руководства уже ведется", – сказала она.
Из четырех миллиардов экспорта из Абхазии в Россию 1,6 миллиарда, по данным Государственного таможенного комитета, составляет алкогольная продукция. По мнению Кобесовой, конкуренцию алкоголю может составить овощная продукция, продукты питания, вода, рыба и переработка рыбной продукции, производство строительных материалов.
"База для производства всей этой продукции есть в Абхазии, вопрос лишь в синхронизации и в выработке нормативно-правовых актов, которые позволят все эти процессы запустить. Такая работа ведется, конечно, результат не так быстро достигается, но существующая система торгово-экономических отношений в республике приводит к тому, что решить задачу по производству и продаже продукции, которая поставлялась бы на российский рынок, возможно не так быстро", – отметила она.
Кобесова выразила уверенность, что в ближайшее время подвижки в выработке необходимых нормативно-правовых актов будут "однозначно заметны".