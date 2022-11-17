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Выпускники АГУ смогут защищать докторскую диссертацию и учиться в аспирантуре в Турции
Выпускники АГУ смогут защищать докторскую диссертацию и учиться в аспирантуре в Турции
Полномочный представитель Абхазии в Турции встретился с ректором университета провинции Дюздже профессором, доктором Недим Тезбирем. 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T18:15+0300
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Выпускники АГУ смогут защищать докторскую диссертацию, повышать квалификацию и учиться в аспирантуре в Университете Дюздже в Турции, завил ректор вуза Недим Тезбирем. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии. Тезбирем в свою очередь отметил, что изучение абхазского языка и литературы вызывает большой интерес, как среди представителей кавказского сообщества, проживающего в этом регионе, так и среди граждан, не являющихся представителями кавказского этноса.
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турция, абхазия, образование
турция, абхазия, образование
Выпускники АГУ смогут защищать докторскую диссертацию и учиться в аспирантуре в Турции
Полномочный представитель Абхазии в Турции встретился с ректором университета провинции Дюздже профессором, доктором Недим Тезбирем.
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Выпускники АГУ смогут защищать докторскую диссертацию, повышать квалификацию и учиться в аспирантуре в Университете Дюздже в Турции, завил ректор вуза Недим Тезбирем. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии.
Авидзба поблагодарил за помощь в открытии классов абхазского языка и литературы на факультете искусств и науки. ⠀
Тезбирем в свою очередь отметил, что изучение абхазского языка и литературы вызывает большой интерес, как среди представителей кавказского сообщества, проживающего в этом регионе, так и среди граждан, не являющихся представителями кавказского этноса.