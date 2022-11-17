https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/vypuskniki-agu-smogut-zaschischat-doktorskuyu-dissertatsiyu-i-uchitsya-v-aspiranture-v-turtsii--1042680593.html

Выпускники АГУ смогут защищать докторскую диссертацию и учиться в аспирантуре в Турции

Выпускники АГУ смогут защищать докторскую диссертацию и учиться в аспирантуре в Турции

Полномочный представитель Абхазии в Турции встретился с ректором университета провинции Дюздже профессором, доктором Недим Тезбирем. 17.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Выпускники АГУ смогут защищать докторскую диссертацию, повышать квалификацию и учиться в аспирантуре в Университете Дюздже в Турции, завил ректор вуза Недим Тезбирем. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии. Тезбирем в свою очередь отметил, что изучение абхазского языка и литературы вызывает большой интерес, как среди представителей кавказского сообщества, проживающего в этом регионе, так и среди граждан, не являющихся представителями кавказского этноса.

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