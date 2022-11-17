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"Якорь" абхазской экономики: Кобесова объяснила, почему не стоит бояться инвесторов

"Якорь" абхазской экономики: Кобесова объяснила, почему не стоит бояться инвесторов

В эксклюзивном интервью Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова ответила на вопросы о российских инвестициях, роли Абхазии в... 17.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-17T20:05+0300

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Торгпред России в Абхазии рассказала, как увеличить оборот между государствами. Из четырех миллиардов экспорта из Абхазии в Россию 1,6 миллиарда, по данным Государственного таможенного комитета, составляет алкогольная продукция. По мнению Кобесовой, конкуренцию алкоголю может составить овощная продукция, продукты питания, вода, рыба и переработка рыбной продукции, производство строительных материалов.Чтобы обеспечить регулярность их поставок, необходимо наращивать очень большие объемы производства, либо работать с конкретными регионами, под них "затачивать" производственные процессы, которые здесь можно уже производить, объяснила Кобесова.По словам торгпреда, если на рынок Абхазии входит крупный российский инвестор, то следует понимать, что он реализует крупный якорный проект. Как правило, этому проекту сопутствует возникновение мелких производственных циклов, которые реализует местный бизнес. Соответственно, это приводит к увеличению занятости населения и поступлений в бюджет."Если на внутренний рынок приходит мелкий или средний инвестор, то и в этом случае государству выгодно, потому что создается конкурентоспособность от среды. Это приводит к гармонизации ценовой характеристики на продукции, что выгодно потребителю. В этом случае это доходы в бюджет государства, сбалансированная ценовая политика, более выгодные условия, улучшается качество продукции", – добавила торговый представитель.Подробнее с интервью можете ознакомиться в видеоматериале Sputnik.

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