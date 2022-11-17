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Зерновую сделку продлят на 120 дней
Зерновую сделку продлят на 120 дней
Действие зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН истекало 19 ноября. 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T12:20+0300
2022-11-17T12:20+0300
2022-11-17T12:30+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Участники зерновой сделки договорились о ее продлении на 120 дней, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ходом переговоров.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй – определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
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россия, украина, турция, оон, санкции, экономика
россия, украина, турция, оон, санкции, экономика
Зерновую сделку продлят на 120 дней
12:20 17.11.2022 (обновлено: 12:30 17.11.2022)
Действие зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН истекало 19 ноября.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik.
Участники зерновой сделки договорились о ее продлении на 120 дней, сообщил РИА Новости
источник в Стамбуле, знакомый с ходом переговоров.
"Да, согласились", — ответил собеседник агентства на вопрос, принято ли окончательное решение.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй – определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.