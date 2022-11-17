https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/zernovuyu-sdelku-prodlyat-na-120-dney-1042667235.html

Зерновую сделку продлят на 120 дней

Зерновую сделку продлят на 120 дней

Действие зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН истекало 19 ноября. 17.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Участники зерновой сделки договорились о ее продлении на 120 дней, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ходом переговоров.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй – определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

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