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Баранец о падении ракет в Польше: динамит от США для переговоров Зеленского с Россией
Баранец о падении ракет в Польше: динамит от США для переговоров Зеленского с Россией
Почему власти США сменили отношение к Зеленскому и тайно склоняют его к переговорам с Россией, и кому на самом деле предназначалась провокация с ракетами... 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T16:05+0300
2022-11-18T16:05+0300
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Баранец о провокации с ракетами в Польше
Баранец о провокации с ракетами в Польше
Череда совпадений, которые последовали в ходе и после визита в Киев главы ЦРУ Уильяма Бернса, выстраивается в определенную логическую последовательность: резкая смена риторики Зеленского, заговорившего о транспарентности переговоров с Россией, падение (теперь уже очевидно украинских) ракет на польскую территорию и настоятельный отказ США обвинить Россию в этом инциденте. Что же такое предъявил Бернс Зеленскому, и насколько очевидна взаимосвязь последних событий с вояжем главы ЦРУ? На вопрос радио Sputnik ответил известный российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.Сейчас сложно говорить о том, что именно привело к такой смене позиций американских властей. "Возможно, Пентагон сказал Белому дому, что у нас уже снаряды и ракеты кончаются для родной армии, но в любом случае ясно, что в американском военном руководстве разразилась приятная грызня", отмечает эксперт.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, сша, владимир зеленский, украина, польша, россия, переговоры, спецоперация, политика, аудио
Баранец о падении ракет в Польше: динамит от США для переговоров Зеленского с Россией
16:05 18.11.2022 (обновлено: 16:43 18.11.2022)
Почему власти США сменили отношение к Зеленскому и тайно склоняют его к переговорам с Россией, и кому на самом деле предназначалась провокация с ракетами, прилетевшими в Польшу? Мнение военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца.
Череда совпадений, которые последовали в ходе и после визита в Киев главы ЦРУ Уильяма Бернса, выстраивается в определенную логическую последовательность: резкая смена риторики Зеленского, заговорившего о транспарентности переговоров с Россией, падение (теперь уже очевидно украинских) ракет на польскую территорию и настоятельный отказ США обвинить Россию в этом инциденте. Что же такое предъявил Бернс Зеленскому, и насколько очевидна взаимосвязь последних событий с вояжем главы ЦРУ? На вопрос радио Sputnik
ответил известный российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
"Тот, кто тотально наблюдает за ситуацией на Украине, за поведением Зеленского и за поведением тех американских деятелей, которые кружат возле него, тот обязательно должен заметить одну деталь – идут какие-то тайные маневры. То Бернс встречается с нашим руководством где-то в Стамбуле, то приезжают какие-то советники Байдена и открыто намекают, чтобы Зеленский включил заднюю в своих размышлениях об условиях перемирия с Россией. Тем не менее, когда сегодня мы говорим об украино-американских отношениях на любом уровне, все чаще звучит магическое слово "переговоры". Понятно, что американцы наклоняют Зеленского. И это говорит о том, что они сменили свою политическую стратегию в отношении Зеленского", – рассуждает Баранец.
Сейчас сложно говорить о том, что именно привело к такой смене позиций американских властей. "Возможно, Пентагон сказал Белому дому, что у нас уже снаряды и ракеты кончаются для родной армии, но в любом случае ясно, что в американском военном руководстве разразилась приятная грызня", отмечает эксперт.
"Похоже, что Зеленского вынуждают хвататься за ручку ручного тормоза. И в этой ситуации, когда Америка яростно требует от Зеленского все-таки переходить к переговорам с Россией, причем не таким категоричным, как раньше, вдруг вот эти две ракеты. Я абсолютно уверен, они оказались на польской территории только в качестве динамита, который должен был взорвать намерения США посадить Зеленского за стол переговоров с Россией. Это удар не по России, это удар, прежде всего, по американской позиции", – убежден Баранец.