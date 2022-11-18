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Баранец о падении ракет в Польше: динамит от США для переговоров Зеленского с Россией

Баранец о падении ракет в Польше: динамит от США для переговоров Зеленского с Россией

Почему власти США сменили отношение к Зеленскому и тайно склоняют его к переговорам с Россией, и кому на самом деле предназначалась провокация с ракетами... 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T16:05+0300

2022-11-18T16:05+0300

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Баранец о провокации с ракетами в Польше Баранец о провокации с ракетами в Польше

Череда совпадений, которые последовали в ходе и после визита в Киев главы ЦРУ Уильяма Бернса, выстраивается в определенную логическую последовательность: резкая смена риторики Зеленского, заговорившего о транспарентности переговоров с Россией, падение (теперь уже очевидно украинских) ракет на польскую территорию и настоятельный отказ США обвинить Россию в этом инциденте. Что же такое предъявил Бернс Зеленскому, и насколько очевидна взаимосвязь последних событий с вояжем главы ЦРУ? На вопрос радио Sputnik ответил известный российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.Сейчас сложно говорить о том, что именно привело к такой смене позиций американских властей. "Возможно, Пентагон сказал Белому дому, что у нас уже снаряды и ракеты кончаются для родной армии, но в любом случае ясно, что в американском военном руководстве разразилась приятная грызня", отмечает эксперт.

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