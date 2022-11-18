Бжания поздравил Пограничный отряд СГБ с 30-летием со дня образования
© Sputnik Леон Адлейба 30-летия со дня образования Пограничного отряда СГБ Абхазии
© Sputnik Леон Адлейба
Пограничные войска были организованы во время Отечественной войны народа Абхазии 20 ноября 1992 года по приказу главнокомандующего Владислава Ардзинба.
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Пограничный отряд СГБ республики с 30-летием со дня образования.
© Sputnik Леон Адлейба 30-летия со дня образования Пограничного отряда СГБ Абхазии
30-летия со дня образования Пограничного отряда СГБ Абхазии
© Sputnik Леон Адлейба
Он напомнил, что 30 лет назад у рубежей Абхазии складывалась напряженная военно-политическая обстановка, и сегодня особое значение приобретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу.
"Эта борьба с вызовами и угрозами со стороны агрессора идет вокруг нашего государства по сей день, а на передовой линии обороны находитесь вы - защитники Отечества. Пограничники всегда делают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности. Народ Абхазии верит в ваш патриотизм и профессионализм", - сказал глава государства.
Бжания отметил важность того, что сотрудники пограничных органов хранят верность боевым традициям своих предшественников, с уважением относятся к ветеранам, оперативно решают поставленные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с преступностью, наркоторговлей и другой нелегальной деятельностью.
© Sputnik Леон Адлейба 30-летия со дня образования Пограничного отряда СГБ Абхазии
30-летия со дня образования Пограничного отряда СГБ Абхазии
© Sputnik Леон Адлейба