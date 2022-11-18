https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/bzhaniya-pozdravil-pogranichnyy-otryad-sgb-s-30-letiem-so-dnya-obrazovaniya-1042691425.html

Бжания поздравил Пограничный отряд СГБ с 30-летием со дня образования

Бжания поздравил Пограничный отряд СГБ с 30-летием со дня образования

Пограничные войска были организованы во время Отечественной войны народа Абхазии 20 ноября 1992 года по приказу главнокомандующего Владислава Ардзинба. 18.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Пограничный отряд СГБ республики с 30-летием со дня образования.Он напомнил, что 30 лет назад у рубежей Абхазии складывалась напряженная военно-политическая обстановка, и сегодня особое значение приобретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу.Бжания отметил важность того, что сотрудники пограничных органов хранят верность боевым традициям своих предшественников, с уважением относятся к ветеранам, оперативно решают поставленные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с преступностью, наркоторговлей и другой нелегальной деятельностью.

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аслан бжания, служба безопасности республики абхазия, пограничники, абхазия