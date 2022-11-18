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Часть поселка Цандрипш осталась без света из-за поломок на линиях электросетей
Часть поселка Цандрипш осталась без света из-за поломок на линиях электросетей
Подача электричества жителям части поселка Цандрипш была приостановлена вечером в среду, 16 ноября. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько помолок произошло на линиях электросетей, питающих поселок Цандрипш, сообщил Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.Подача электричества жителям части поселка Цандрипш была приостановлена вечером в среду, 16 ноября. Хишба предположил, что причиной поломок могла стать непогода и ветхое оборудование.Устранением повреждений занимаются сотрудники Махадыр ГЭС и "Черноморэнерго". В поисках проблемных участков им помогают жители Цандрипша.
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гагрский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
гагрский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия

Часть поселка Цандрипш осталась без света из-за поломок на линиях электросетей

09:20 18.11.2022 (обновлено: 10:33 18.11.2022)
© Sputnik / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЛЭП
ЛЭП - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Андрей Сорокин
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Подача электричества жителям части поселка Цандрипш была приостановлена вечером в среду, 16 ноября.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько помолок произошло на линиях электросетей, питающих поселок Цандрипш, сообщил Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.

"Эти дни мы обходим всю линию, которая пролегает через леса, по равнинам, вдоль рек и моря. Вчера обнаружили четыре-пять поломок на фидерах, в некоторых деревнях упали провода, где-то возникли проблемы с трансформатором. Скорее всего, сегодня мы сможем подать свет. Около 50% повреждения мы уже устранили", – уточнил он.

Подача электричества жителям части поселка Цандрипш была приостановлена вечером в среду, 16 ноября. Хишба предположил, что причиной поломок могла стать непогода и ветхое оборудование.
Устранением повреждений занимаются сотрудники Махадыр ГЭС и "Черноморэнерго". В поисках проблемных участков им помогают жители Цандрипша.
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