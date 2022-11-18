https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/chast-poselka-tsandripsh-ostalas-bez-sveta-iz-za-polomok-na-liniyakh-elektrosetey-1042686474.html
Часть поселка Цандрипш осталась без света из-за поломок на линиях электросетей
Часть поселка Цандрипш осталась без света из-за поломок на линиях электросетей
Подача электричества жителям части поселка Цандрипш была приостановлена вечером в среду, 16 ноября. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T09:20+0300
2022-11-18T09:20+0300
2022-11-18T10:33+0300
в абхазии
гагрский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/10/1031851195_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f7aa2a96366c3526f4e837e202d385d0.jpg
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько помолок произошло на линиях электросетей, питающих поселок Цандрипш, сообщил Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.Подача электричества жителям части поселка Цандрипш была приостановлена вечером в среду, 16 ноября. Хишба предположил, что причиной поломок могла стать непогода и ветхое оборудование.Устранением повреждений занимаются сотрудники Махадыр ГЭС и "Черноморэнерго". В поисках проблемных участков им помогают жители Цандрипша.
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/10/1031851195_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f20fc2b8e01ddf44397309db87b7ad1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагрский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
гагрский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
Часть поселка Цандрипш осталась без света из-за поломок на линиях электросетей
09:20 18.11.2022 (обновлено: 10:33 18.11.2022)
Подача электричества жителям части поселка Цандрипш была приостановлена вечером в среду, 16 ноября.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько помолок произошло на линиях электросетей, питающих поселок Цандрипш, сообщил Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.
"Эти дни мы обходим всю линию, которая пролегает через леса, по равнинам, вдоль рек и моря. Вчера обнаружили четыре-пять поломок на фидерах, в некоторых деревнях упали провода, где-то возникли проблемы с трансформатором. Скорее всего, сегодня мы сможем подать свет. Около 50% повреждения мы уже устранили", – уточнил он.
Подача электричества жителям части поселка Цандрипш была приостановлена вечером в среду, 16 ноября. Хишба предположил, что причиной поломок могла стать непогода и ветхое оборудование.
Устранением повреждений занимаются сотрудники Махадыр ГЭС и "Черноморэнерго". В поисках проблемных участков им помогают жители Цандрипша.