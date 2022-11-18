Часть поселка Цандрипш осталась без света из-за поломок на линиях электросетей

"Эти дни мы обходим всю линию, которая пролегает через леса, по равнинам, вдоль рек и моря. Вчера обнаружили четыре-пять поломок на фидерах, в некоторых деревнях упали провода, где-то возникли проблемы с трансформатором. Скорее всего, сегодня мы сможем подать свет. Около 50% повреждения мы уже устранили", – уточнил он.