https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/chempionat-abkhazii-po-voleybolu-sredi-muzhskikh-komand-otkrylsya-v-sukhume-1042694035.html
Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд открылся в Сухуме
Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд открылся в Сухуме
Всего в соревнованиях участвуют восемь команд. Игры будут проходить в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в Сухуме в течение трех дней. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T14:55+0300
2022-11-18T14:55+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд открылся в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации волейбола Аслан Тыркба.В чемпионате принимают участие спортсмены из Сухума, Очамчыры, Гагры, Пицунды, Агудзеры и Ачандары, а также команда АГУ.По словам Тыркба, сегодня состоялась жеребьевка, команды были разбиты на две группы по четыре команды в каждой.В первый день чемпионата запланировано пять игр. Полуфинальные и финальные матчи пройдут в воскресенье 20 ноября. Главный судья соревнований – Джумбер Салакая.Победитель получит кубок и медали. Лучшие игроки будут награждены денежными призами.В 2021 году победителем чемпионата Абхазии по волейболу среди мужчин стала команда из Ачандары.
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спорт, абхазия, волейбол
Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд открылся в Сухуме
14:55 18.11.2022 (обновлено: 15:35 18.11.2022)
Всего в соревнованиях участвуют восемь команд. Игры будут проходить в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в Сухуме в течение трех дней.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд открылся в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации волейбола Аслан Тыркба.
В чемпионате принимают участие спортсмены из Сухума, Очамчыры, Гагры, Пицунды, Агудзеры и Ачандары, а также команда АГУ.
По словам Тыркба, сегодня состоялась жеребьевка, команды были разбиты на две группы по четыре команды в каждой.
"В этом году восемь команд участвует. Давно такого не было. У нас по итогам прошлогоднего чемпионата лидеры Ачандара и Сухум. В этом году подтянулись команды из Пицунды и Очамчыры", – отметил Тыркба.
В первый день чемпионата запланировано пять игр. Полуфинальные и финальные матчи пройдут в воскресенье 20 ноября. Главный судья соревнований – Джумбер Салакая.
Победитель получит кубок и медали. Лучшие игроки будут награждены денежными призами.
В 2021 году победителем чемпионата Абхазии по волейболу среди мужчин стала команда из Ачандары.