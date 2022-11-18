https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/chempionat-abkhazii-po-voleybolu-sredi-muzhskikh-komand-otkrylsya-v-sukhume-1042694035.html

Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд открылся в Сухуме

Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд открылся в Сухуме

Всего в соревнованиях участвуют восемь команд. Игры будут проходить в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в Сухуме в течение трех дней. 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T14:55+0300

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд открылся в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации волейбола Аслан Тыркба.В чемпионате принимают участие спортсмены из Сухума, Очамчыры, Гагры, Пицунды, Агудзеры и Ачандары, а также команда АГУ.По словам Тыркба, сегодня состоялась жеребьевка, команды были разбиты на две группы по четыре команды в каждой.В первый день чемпионата запланировано пять игр. Полуфинальные и финальные матчи пройдут в воскресенье 20 ноября. Главный судья соревнований – Джумбер Салакая.Победитель получит кубок и медали. Лучшие игроки будут награждены денежными призами.В 2021 году победителем чемпионата Абхазии по волейболу среди мужчин стала команда из Ачандары.

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