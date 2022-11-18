Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/dve-mnogoetazhki-ostayutsya-bez-elektrichestva-v-tsandripshe-1042696032.html
Две многоэтажки остаются без электричества в Цандрипше
Две многоэтажки остаются без электричества в Цандрипше
Часть поселка Цандрипш осталась без электричества вечером в среду, 16 ноября. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T18:05+0300
2022-11-18T18:05+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
гагрский район
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/15/1031672218_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_54762e264f0c0c82268b55409577fee5.jpg
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Подача электроснабжения возобновлена в Цандрипше за исключение двух многоэтажных домов, сообщил Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.Он уточнил, что вышел из строя трансформатор, от которого эти дома получали электроэнергию.По его словам, неработающий трансформатор придется заменить на другой, так как на ремонт может понадобиться около двух недель.Подача электричества жителям части поселка Цандрипш была приостановлена вечером в среду, 16 ноября. Причиной нескольких поломок на линиях электропередач могла стать плохая погода и ветхое оборудование, считает Хишба.Устранением повреждений занимались сотрудники Махадыр ГЭС и "Черноморэнерго". В поисках проблемных участков им помогли жители Цандрипша.
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/15/1031672218_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f5ac4f91eddf9a93cf5dc25bb758f88d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
проблемы энергетической отрасли в абхазии, гагрский район, абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии, гагрский район, абхазия

Две многоэтажки остаются без электричества в Цандрипше

18:05 18.11.2022
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Красноярском крае
Линии электропередач в Красноярском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Часть поселка Цандрипш осталась без электричества вечером в среду, 16 ноября.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Подача электроснабжения возобновлена в Цандрипше за исключение двух многоэтажных домов, сообщил Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.
Он уточнил, что вышел из строя трансформатор, от которого эти дома получали электроэнергию.

"Все погрешности на линиях, вызванные непогодой, мы устранили, но все еще без света остаются эти два дома. Там проблема в трансформаторе. Мы уже поставили в курс местные власти и в ближайшие дни надеемся решить этот вопрос",- сказал Хишба.

По его словам, неработающий трансформатор придется заменить на другой, так как на ремонт может понадобиться около двух недель.
Подача электричества жителям части поселка Цандрипш была приостановлена вечером в среду, 16 ноября. Причиной нескольких поломок на линиях электропередач могла стать плохая погода и ветхое оборудование, считает Хишба.
Устранением повреждений занимались сотрудники Махадыр ГЭС и "Черноморэнерго". В поисках проблемных участков им помогли жители Цандрипша.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0