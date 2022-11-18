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Две многоэтажки остаются без электричества в Цандрипше

Две многоэтажки остаются без электричества в Цандрипше

Часть поселка Цандрипш осталась без электричества вечером в среду, 16 ноября. 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T18:05+0300

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2022-11-18T18:05+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

гагрский район

абхазия

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Подача электроснабжения возобновлена в Цандрипше за исключение двух многоэтажных домов, сообщил Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.Он уточнил, что вышел из строя трансформатор, от которого эти дома получали электроэнергию.По его словам, неработающий трансформатор придется заменить на другой, так как на ремонт может понадобиться около двух недель.Подача электричества жителям части поселка Цандрипш была приостановлена вечером в среду, 16 ноября. Причиной нескольких поломок на линиях электропередач могла стать плохая погода и ветхое оборудование, считает Хишба.Устранением повреждений занимались сотрудники Махадыр ГЭС и "Черноморэнерго". В поисках проблемных участков им помогли жители Цандрипша.

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, гагрский район, абхазия