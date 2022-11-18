https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/genprokuratura-abkhazii-nachala-proverku-informatsii-o-narusheniyakh-pri-remonte-achguary-1042688422.html
Генпрокуратура Абхазии начала проверку информации о нарушениях при ремонте "Ачгуары"
Генпрокуратура Абхазии начала проверку информации о нарушениях при ремонте "Ачгуары"
Расширенное совещание с руководителями правоохранительных органов состоялось в пятницу, 18 ноября. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T12:00+0300
2022-11-18T12:00+0300
2022-11-18T12:27+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Генпрокуратура Абхазии, по поручению президента, приступила к проверке подлинности и соответствия действительности информации о финансовых нарушениях во время капремонта ВЛ "Ачгуара". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Отмечается, что копии документов представлены председателем АНД Адгуром Ардзинба и экс-депутатом Гарри Кокая на пресс-конференции в АРСМИРА. О ходе и результате проверки будут информировать дополнительно.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Генпрокуратура Абхазии начала проверку информации о нарушениях при ремонте "Ачгуары"
12:00 18.11.2022 (обновлено: 12:27 18.11.2022)
Расширенное совещание с руководителями правоохранительных органов состоялось в пятницу, 18 ноября.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Генпрокуратура Абхазии, по поручению президента, приступила к проверке подлинности и соответствия действительности информации о финансовых нарушениях во время капремонта ВЛ "Ачгуара". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Отмечается, что копии документов представлены председателем АНД Адгуром Ардзинба и экс-депутатом Гарри Кокая на пресс-конференции в АРСМИРА.
О ходе и результате проверки будут информировать дополнительно.