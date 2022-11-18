https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/genprokuratura-abkhazii-nachala-proverku-informatsii-o-narusheniyakh-pri-remonte-achguary-1042688422.html

Генпрокуратура Абхазии начала проверку информации о нарушениях при ремонте "Ачгуары"

Генпрокуратура Абхазии начала проверку информации о нарушениях при ремонте "Ачгуары"

Расширенное совещание с руководителями правоохранительных органов состоялось в пятницу, 18 ноября. 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T12:00+0300

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в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Генпрокуратура Абхазии, по поручению президента, приступила к проверке подлинности и соответствия действительности информации о финансовых нарушениях во время капремонта ВЛ "Ачгуара". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Отмечается, что копии документов представлены председателем АНД Адгуром Ардзинба и экс-депутатом Гарри Кокая на пресс-конференции в АРСМИРА. О ходе и результате проверки будут информировать дополнительно.

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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии