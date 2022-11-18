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Глава МИД Абхазии и посол России обсудили вопросы абхазо-российских отношений
Глава МИД Абхазии и посол России обсудили вопросы абхазо-российских отношений
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился с послом России в республике Михаилом Шургалиным в пятницу, 18 ноября. Об этом сообщает... 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T16:45+0300
2022-11-18T16:45+0300
2022-11-18T17:38+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился с послом России в республике Михаилом Шургалиным в пятницу, 18 ноября. Об этом сообщает медиацентр ведомства. Стороны обсудили вопросы абхазо-российских отношений. Так, начата процедура ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, оно вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.Рассмотрен вопрос создания координирующих механизмов в трехстороннем формате "Абхазия – Россия – Беларусь", чтобы активизировать торгово-экономические, гуманитарные и политические связи между странами. Работа по этому вопросу продолжится.Отмечается, что в МИД поступило обращение депутатов Алхаса Барциц, Кана Кварчия, Леонида Лакербая и Даута Хутаба, которых по завершении рабочего визита в Госдуму, во время прохождения абхазо-российской границы остановили представители Погрануправления ФСБ и провели досмотр личных вещей, что вызвало задержку пересечения границы депутатами.Кроме того, в Народное Собрание поступают многочисленные жалобы граждан Абхазии в связи с тем, что они без объяснения причин на продолжительное время задерживаются сотрудниками Погрануправления ФСБ России.В МИД России будет направлена нота с просьбой отреагировать на эти инциденты.
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мид рф, мид абхазии, посольство рф в абхазии, инал ардзинба, абхазия, россия
мид рф, мид абхазии, посольство рф в абхазии, инал ардзинба, абхазия, россия
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился с послом России в республике Михаилом Шургалиным в пятницу, 18 ноября. Об этом сообщает медиацентр ведомства.
Стороны обсудили вопросы абхазо-российских отношений.
Так, начата процедура ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, оно вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Рассмотрен вопрос создания координирующих механизмов в трехстороннем формате "Абхазия – Россия – Беларусь", чтобы активизировать торгово-экономические, гуманитарные и политические связи между странами. Работа по этому вопросу продолжится.
Отмечается, что в МИД поступило обращение депутатов Алхаса Барциц, Кана Кварчия, Леонида Лакербая и Даута Хутаба, которых по завершении рабочего визита в Госдуму, во время прохождения абхазо-российской границы остановили представители Погрануправления ФСБ и провели досмотр личных вещей, что вызвало задержку пересечения границы депутатами.
Кроме того, в Народное Собрание поступают многочисленные жалобы граждан Абхазии в связи с тем, что они без объяснения причин на продолжительное время задерживаются сотрудниками Погрануправления ФСБ России.
"Просим к нашим народным избранникам и согражданам относиться с уважением", – отметил Инал Ардзинба.
В МИД России будет направлена нота с просьбой отреагировать на эти инциденты.