https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/glava-minselkhoza-abkhazii-proinspektiroval-proekty-realizovannye-po-gosprogramme-1042688586.html

Глава Минсельхоза Абхазии проинспектировал проекты, реализованные по госпрограмме

Глава Минсельхоза Абхазии проинспектировал проекты, реализованные по госпрограмме

В 2022 году по программе поддержки сельского хозяйства реализуется более 160 проектов. На эти цели из бюджета выделено 100 млн руб. 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T17:25+0300

2022-11-18T17:25+0300

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в абхазии

сельское хозяйство

абхазия

очамчырский район

гулрыпшский район

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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Глава Минсельхоза Беслан Джопуа проинспектировал проекты, реализованные по госпрограмме в Очамчырском и Гулрыпшском районах в 2022 году. Об этом рассказали в эфире Абхазского телевидения.Он посетил птицеферму в селе Бабушара, которая по госпрограмме была профинансирована на сумму 4,1 млн руб. На эти средства построена ферма, приобретена птица, а также корм. Объект уже запустили. Здесь выращивают кур и индеек. В планах организовать убой, переработку и упаковку птицы на месте.Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа назвал проект благополучным.Джопуа проинспектировал также два хозяйства по выращиванию клубники в селах Пшап и Кацикыт. На реализацию этих проектов в совокупности правительство выделило около 2 млн руб. По словам Джопуа, в ближайшее время в хозяйствах планируют получать по 15-20 тонн клубники, которая может быть реализована как на местном, так и на российском рынке."Ребята работали. Нашей помощью они воспользовались качественно, потому как хозяйства у них ухоженные. И в том и в другом проекте они по 15-20 тонн продукции получат, которая уже будет вывозиться и реализовываться за пределами Абхазии. Мы идем правильным путем в том смысле, что мы не выделяем деньги, а приобретаем для людей все необходимое для их производства. Это дало хороший результат", – подчеркнул министр.В селе Кутол Беслан Джопуа посмотрел, как группой местных жителей реализуется проект по выращиванию чая. Чайным плантациям уже более 60 лет, они были высажены еще в советское время. При поддержке правительства предприниматели смогли приобрести аппарат для сушки и ферментации чая стоимостью около 2 млн руб. Министр сельского хозяйства отметил, что государство и в дальнейшем будет оказывать поддержку предприятию.

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