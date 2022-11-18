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Главный четверг: Пачулия о работе с молодежью в Очамчырском районе
Главный четверг: Пачулия о работе с молодежью в Очамчырском районе
Начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Темур Пачулия в программе "Главный четверг" в эфире радио Sputnik о молодежной политике. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T08:35+0300
2022-11-18T08:35+0300
2022-11-18T08:35+0300
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Главный четверг: Пачулия о работе с молодежью в Очамчырском районе
Главный четверг: Пачулия о работе с молодежью в Очамчырском районе
О том, как строится работа с молодежью в Очамчырском районе Абхазии, о проектах, о вовлечении молодежи в решение важных для государства вопросов, об образовании и профориентации в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Темур Пачулия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, молодежь, очамчырский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, молодежь, очамчырский район, аудио
Главный четверг: Пачулия о работе с молодежью в Очамчырском районе
Начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Темур Пачулия в программе "Главный четверг" в эфире радио Sputnik о молодежной политике.
О том, как строится работа с молодежью в Очамчырском районе Абхазии, о проектах, о вовлечении молодежи в решение важных для государства вопросов, об образовании и профориентации в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Темур Пачулия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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