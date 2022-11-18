https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/glavnyy-chetverg-pachuliya-o-rabote-s-molodezhyu-v-ochamchyrskom-rayone--1042674951.html

Главный четверг: Пачулия о работе с молодежью в Очамчырском районе

Главный четверг: Пачулия о работе с молодежью в Очамчырском районе

Начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Темур Пачулия в программе "Главный четверг" в эфире радио Sputnik о молодежной политике. 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T08:35+0300

2022-11-18T08:35+0300

2022-11-18T08:35+0300

радио

подкасты

главный четверг

абхазия

молодежь

очамчырский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/11/1042674788_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a43a39deea8a75ef759679359e61c206.jpg

Главный четверг: Пачулия о работе с молодежью в Очамчырском районе Главный четверг: Пачулия о работе с молодежью в Очамчырском районе

О том, как строится работа с молодежью в Очамчырском районе Абхазии, о проектах, о вовлечении молодежи в решение важных для государства вопросов, об образовании и профориентации в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Темур Пачулия.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

очамчырский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, главный четверг, абхазия, молодежь, очамчырский район, аудио