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Минкульт рекомендовал доработать проект строительства мемориального комплекса в Эшере
Минкульт рекомендовал доработать проект строительства мемориального комплекса в Эшере
Выездное совещание монументальной комиссии под председательством министра культуры Даура Кове состоялось в пятницу, 18 ноября. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T12:35+0300
2022-11-18T12:35+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Проект строительства и благоустройства Мемориального комплекса жителям села Эшера, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, должны представить на рассмотрение монументальной комиссии Минкульта до конца года. Члены комиссии рекомендовали доработать проект архитектурной композиции.Министр обозначил необходимость согласования с комиссией дальнейших действий на всех этапах строительных работ.
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культура, абхазия, сухумский район
культура, абхазия, сухумский район
Минкульт рекомендовал доработать проект строительства мемориального комплекса в Эшере
Выездное совещание монументальной комиссии под председательством министра культуры Даура Кове состоялось в пятницу, 18 ноября.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Проект строительства и благоустройства Мемориального комплекса жителям села Эшера, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, должны представить на рассмотрение монументальной комиссии Минкульта до конца года.
Члены комиссии рекомендовали доработать проект архитектурной композиции.
Министр обозначил необходимость согласования с комиссией дальнейших действий на всех этапах строительных работ.