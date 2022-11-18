https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/minkult-rekomendoval-dorabotat-proekt-stroitelstva-memorialnogo-kompleksa-v-eshere-1042688283.html

Минкульт рекомендовал доработать проект строительства мемориального комплекса в Эшере

Минкульт рекомендовал доработать проект строительства мемориального комплекса в Эшере

Выездное совещание монументальной комиссии под председательством министра культуры Даура Кове состоялось в пятницу, 18 ноября. 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T12:35+0300

2022-11-18T12:35+0300

2022-11-18T12:35+0300

в абхазии

культура

абхазия

сухумский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0c/1040212757_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_afb424bedc71d1039c05b4d866ba2d42.jpg

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Проект строительства и благоустройства Мемориального комплекса жителям села Эшера, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, должны представить на рассмотрение монументальной комиссии Минкульта до конца года. Члены комиссии рекомендовали доработать проект архитектурной композиции.Министр обозначил необходимость согласования с комиссией дальнейших действий на всех этапах строительных работ.

абхазия

сухумский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, абхазия, сухумский район