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Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T11:10+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября, сообщает Росавиация.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
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сочи, аэропорты, россия, санкции
сочи, аэропорты, россия, санкции
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
11:10 18.11.2022 (обновлено: 11:34 18.11.2022)
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.