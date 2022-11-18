https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/takie-obstoyatelstva-adleyba-o-lechenii-onkologii-v-abkhazii-1042691877.html

Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии

Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии

О ситуации с онкологическими заболеваниями в Абхазии и их лечении в эфире радио Sputnik рассказала заведующая отделением химиотерапии Национального... 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T19:45+0300

2022-11-18T19:45+0300

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Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии

Как отметила Адлейба, в Абхазии наблюдается постоянный рост онкологических заболеваний."Это не может нас не ужасать. Сильно сказалась пандемия коронавируса. К сожалению, запущенные формы рака все чаще стали выявляться. Это связано с заболеваниями Covid-19... Практически 60 процентов наших пациентов обращаются к нам с запущенными формами онкологии. И пандемия повлияла на эту ситуацию в худшую сторону. Пациенты боялись обследоваться. Во время пандемии было снижение онкозаболеваемости, но оно было не истинным. А сейчас, наоборот, мы видим резкий рост. Так происходит и в России, и во всем мире", – рассказала Сария Адлейба. Она отметила, что в Абхазии нет должной просветительской работы о том, что нужно обследоваться, необходимо проводить диспансеризацию. Адлейба сообщила, что в Абхазии планируется проведение масштабной диспансеризации.Подробности слушайте в аудиофайле.

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