https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-primenenie-nasiliya-protiv-predstavitelya-vlasti-1042691622.html

Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия против представителя власти

Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия против представителя власти

Задержанному грозит штраф в размере от тридцати до шестидесяти тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T13:45+0300

2022-11-18T13:45+0300

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело против Владимира Акопяна по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.Гуния был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом закрытый перелом носа.Акопяна задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Сухумский городской суд в ближайшее время изберет меру пресечения.

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