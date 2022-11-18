https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-primenenie-nasiliya-protiv-predstavitelya-vlasti-1042691622.html
Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия против представителя власти
Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия против представителя власти
Задержанному грозит штраф в размере от тридцати до шестидесяти тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T13:45+0300
2022-11-18T13:45+0300
2022-11-18T13:49+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело против Владимира Акопяна по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.Гуния был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом закрытый перелом носа.Акопяна задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Сухумский городской суд в ближайшее время изберет меру пресечения.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, гаи
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, гаи
Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия против представителя власти
13:45 18.11.2022 (обновлено: 13:49 18.11.2022)
Задержанному грозит штраф в размере от тридцати до шестидесяти тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело против Владимира Акопяна по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По данным следствия, 15 ноября Акопян во время рейда ГАИ на Турбазе не подчинился законным требованиям старшего лейтенанта милиции Гуния А.Р., ударил его по лицу.
Гуния был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом закрытый перелом носа.
Акопяна задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Сухумский городской суд в ближайшее время изберет меру пресечения.