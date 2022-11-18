https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/verkhovnyy-sud-napravil-delo-anzora-tarba-na-novoe-sudebnoe-razbiratelstvo-1042697143.html
Верховный суд направил дело Анзора Тарба на новое судебное разбирательство
Верховный суд направил дело Анзора Тарба на новое судебное разбирательство
Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019... 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T18:44+0300
2022-11-18T18:44+0300
2022-11-18T19:09+0300
в абхазии
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дело анзора тарба
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Обвиняемыми по делу о его гибели были сотрудники ведомства Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов.Решением Сухумского городского суда они были оправданы, после чего решение было обжаловано в Кассационной коллегии Верховного суда и дело направили на новое разбирательство. Адвокаты обвиняемых подали жалобу в Президиум Верховного суда на решение Кассационной коллегии.Sputnik, Асмат ЦвижбаНа заседании 18 ноября Президиум Верховного суда Абхазии передал уголовное дело о гибели в стенах МВД заключенного Анзора Тарба на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции.По решению Президиума из определения кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии от 23 марта 2021 года, в котором говорилось об отмене оправдательного приговора Сухумского городского суда, было исключено указание о возвращении дела Генеральному прокурору Абхазии для устранения препятствий.Кроме того, Президиум принял решения об отмене меры пресечения в отношении обвиняемых в виде домашнего ареста.В суде первой инстанции дело будет рассматриваться по статье 295 Уголовного кодекса "Халатность".Дело Анзора ТарбаАнзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.Обвиняемыми в деле проходили начальник УУР МВД, полковник милиции Бадри Джикирба, его заместитель, подполковник милиции Аслан Чедия, начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности, майор милиции Адгур Аутлев и старший оперуполномоченный того же отдела, капитан милиции Виталий Кулов.Приговором Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года Аутлев и Кулов, обвиняемые по пунктам "а", "б", "в" части третьей статьи 288 (превышение должностных полномочий, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия, оружия и причинение тяжких последствий) и части четвертой статьи 105 Уголовного кодекса Абхазии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), Джикирба и Чедия, обвиняемые по первой и третьей части статьи 295 (халатность, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), были оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.Сухумским судом было также вынесено частное постановление, в котором обращается внимание Генерального прокурора Абхазии на нарушение, допущенное при расследовании уголовного дела и необходимость о недопущении подобных ошибок в дальнейшем.13 ноября 2020 года Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и намерена обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.Определением Кассационной коллегии по уголовным делам 23 марта 2021 года оправдательный приговор Сухумского городского суда и частное постановление были отменены, уголовное дело было возвращено Генеральному прокурору Абхазии "для устранения препятствий его рассмотрения судом". В отношении Аутлева, Кулова, Джикирба и Чедия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.После возращения дела органам предварительного расследования, Аутлеву и Кулову было предъявлено обвинение по тем же пунктам Уголовного кодекса, которые им вменялись ранее, Джикирба и Чедия вменялось более тяжкое обвинение по части 3 статьи 32 (признание лица организатором преступления или руководившее его исполнением), пунктам "а", "б", "в", части 3 статьи 288 (превышение должностных полномочий, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия, оружия и причинение тяжких последствий) Уголовного кодекса Абхазии и дело было направлено в суд первой инстанции.Адвокаты обвиняемых подали надзорные жалобы на решение Кассационной коллегии Верховного суда об отмене оправдательного вердикта Сухумского городско суда.В надзорной жалобе адвоката Аутлева и Кулова Виктории Джинджолия ставился вопрос об отмене определения Кассационной коллегии Верховного суда и оставлении в силе оправдательного приговора и частного постановления Сухумского городского суда.По доводам надзорной жалобы в определении Кассационной коллегии не изложены мотивы принятого решения. К тому же Аутлеву и Кулову в определении был посвящен всего один абзац последней страницы, из которого следует, что дело возвращается прокурору, поскольку в суде Кассационной инстанции не представилось возможности выделить в отношении них дело.Джинджолия предполагает, что Кассационная коллегия не дал никакой оценки обжалуемого приговора в отношении Аутлева и Кулова, что не соответствует полномочиям суда кассационной инстанции. Джинджолия отметила, что защита считает, что вынесенные судом первой инстанции оправдательный приговор законный и обоснованный и оснований для его отмены нет.В жалобе адвоката Чедия и Джикирба были приведены те же аргументы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210323/-Verkhovnyy-sud-otmenil-opravdatelnyy-prigovor-sotrudnikam-MVD-v-dele-Anzora-Tarba-1032070215.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20201110/Ne-dokazano--ne-vinoven-kak-vynosili-prigovor-po-delu-Anzora-Tarba-1031262463.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20201113/Generalnaya-prokuratura-nazvala-reshenie-suda-po-delu-Tarba-nezakonnym-1031281043.html
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верховный суд абхазии, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, дело анзора тарба
верховный суд абхазии, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, дело анзора тарба
Верховный суд направил дело Анзора Тарба на новое судебное разбирательство
18:44 18.11.2022 (обновлено: 19:09 18.11.2022)
Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года в стенах МВД.
Обвиняемыми по делу о его гибели были сотрудники ведомства Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов.
Решением Сухумского городского суда они были оправданы, после чего решение было обжаловано
в Кассационной коллегии Верховного суда и дело направили на новое разбирательство. Адвокаты обвиняемых подали жалобу в Президиум Верховного суда на решение Кассационной коллегии.
На заседании 18 ноября Президиум Верховного суда Абхазии передал уголовное дело о гибели в стенах МВД заключенного Анзора Тарба на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции.
По решению Президиума из определения кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии от 23 марта 2021 года, в котором говорилось об отмене оправдательного приговора Сухумского городского суда, было исключено указание о возвращении дела Генеральному прокурору Абхазии для устранения препятствий.
Кроме того, Президиум принял решения об отмене меры пресечения в отношении обвиняемых в виде домашнего ареста.
В суде первой инстанции дело будет рассматриваться по статье 295 Уголовного кодекса "Халатность".
Дело Анзора Тарба
Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.
Обвиняемыми в деле проходили начальник УУР МВД, полковник милиции Бадри Джикирба, его заместитель, подполковник милиции Аслан Чедия, начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности, майор милиции Адгур Аутлев и старший оперуполномоченный того же отдела, капитан милиции Виталий Кулов.
Приговором Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года Аутлев и Кулов, обвиняемые по пунктам "а", "б", "в" части третьей статьи 288 (превышение должностных полномочий, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия, оружия и причинение тяжких последствий) и части четвертой статьи 105 Уголовного кодекса Абхазии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), Джикирба и Чедия, обвиняемые по первой и третьей части статьи 295 (халатность, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), были оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
Сухумским судом было также вынесено частное постановление, в котором обращается внимание Генерального прокурора Абхазии на нарушение, допущенное при расследовании уголовного дела и необходимость о недопущении подобных ошибок в дальнейшем.
13 ноября 2020 года Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и намерена обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.
Определением Кассационной коллегии по уголовным делам 23 марта 2021 года оправдательный приговор Сухумского городского суда и частное постановление были отменены, уголовное дело было возвращено Генеральному прокурору Абхазии "для устранения препятствий его рассмотрения судом". В отношении Аутлева, Кулова, Джикирба и Чедия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
После возращения дела органам предварительного расследования, Аутлеву и Кулову было предъявлено обвинение по тем же пунктам Уголовного кодекса, которые им вменялись ранее, Джикирба и Чедия вменялось более тяжкое обвинение по части 3 статьи 32 (признание лица организатором преступления или руководившее его исполнением), пунктам "а", "б", "в", части 3 статьи 288 (превышение должностных полномочий, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия, оружия и причинение тяжких последствий) Уголовного кодекса Абхазии и дело было направлено в суд первой инстанции.
Адвокаты обвиняемых подали надзорные жалобы на решение Кассационной коллегии Верховного суда об отмене оправдательного вердикта Сухумского городско суда.
В надзорной жалобе адвоката Аутлева и Кулова Виктории Джинджолия ставился вопрос об отмене определения Кассационной коллегии Верховного суда и оставлении в силе оправдательного приговора и частного постановления Сухумского городского суда.
По доводам надзорной жалобы в определении Кассационной коллегии не изложены мотивы принятого решения. К тому же Аутлеву и Кулову в определении был посвящен всего один абзац последней страницы, из которого следует, что дело возвращается прокурору, поскольку в суде Кассационной инстанции не представилось возможности выделить в отношении них дело.
Джинджолия предполагает, что Кассационная коллегия не дал никакой оценки обжалуемого приговора в отношении Аутлева и Кулова, что не соответствует полномочиям суда кассационной инстанции. Джинджолия отметила, что защита считает, что вынесенные судом первой инстанции оправдательный приговор законный и обоснованный и оснований для его отмены нет.
В жалобе адвоката Чедия и Джикирба были приведены те же аргументы.