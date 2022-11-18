https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/verkhovnyy-sud-napravil-delo-anzora-tarba-na-novoe-sudebnoe-razbiratelstvo-1042697143.html

Верховный суд направил дело Анзора Тарба на новое судебное разбирательство

Верховный суд направил дело Анзора Тарба на новое судебное разбирательство

Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019... 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T18:44+0300

2022-11-18T18:44+0300

2022-11-18T19:09+0300

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Обвиняемыми по делу о его гибели были сотрудники ведомства Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов.Решением Сухумского городского суда они были оправданы, после чего решение было обжаловано в Кассационной коллегии Верховного суда и дело направили на новое разбирательство. Адвокаты обвиняемых подали жалобу в Президиум Верховного суда на решение Кассационной коллегии.Sputnik, Асмат ЦвижбаНа заседании 18 ноября Президиум Верховного суда Абхазии передал уголовное дело о гибели в стенах МВД заключенного Анзора Тарба на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции.По решению Президиума из определения кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии от 23 марта 2021 года, в котором говорилось об отмене оправдательного приговора Сухумского городского суда, было исключено указание о возвращении дела Генеральному прокурору Абхазии для устранения препятствий.Кроме того, Президиум принял решения об отмене меры пресечения в отношении обвиняемых в виде домашнего ареста.В суде первой инстанции дело будет рассматриваться по статье 295 Уголовного кодекса "Халатность".Дело Анзора ТарбаАнзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.Обвиняемыми в деле проходили начальник УУР МВД, полковник милиции Бадри Джикирба, его заместитель, подполковник милиции Аслан Чедия, начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности, майор милиции Адгур Аутлев и старший оперуполномоченный того же отдела, капитан милиции Виталий Кулов.Приговором Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года Аутлев и Кулов, обвиняемые по пунктам "а", "б", "в" части третьей статьи 288 (превышение должностных полномочий, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия, оружия и причинение тяжких последствий) и части четвертой статьи 105 Уголовного кодекса Абхазии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), Джикирба и Чедия, обвиняемые по первой и третьей части статьи 295 (халатность, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), были оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.Сухумским судом было также вынесено частное постановление, в котором обращается внимание Генерального прокурора Абхазии на нарушение, допущенное при расследовании уголовного дела и необходимость о недопущении подобных ошибок в дальнейшем.13 ноября 2020 года Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и намерена обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.Определением Кассационной коллегии по уголовным делам 23 марта 2021 года оправдательный приговор Сухумского городского суда и частное постановление были отменены, уголовное дело было возвращено Генеральному прокурору Абхазии "для устранения препятствий его рассмотрения судом". В отношении Аутлева, Кулова, Джикирба и Чедия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.После возращения дела органам предварительного расследования, Аутлеву и Кулову было предъявлено обвинение по тем же пунктам Уголовного кодекса, которые им вменялись ранее, Джикирба и Чедия вменялось более тяжкое обвинение по части 3 статьи 32 (признание лица организатором преступления или руководившее его исполнением), пунктам "а", "б", "в", части 3 статьи 288 (превышение должностных полномочий, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия, оружия и причинение тяжких последствий) Уголовного кодекса Абхазии и дело было направлено в суд первой инстанции.Адвокаты обвиняемых подали надзорные жалобы на решение Кассационной коллегии Верховного суда об отмене оправдательного вердикта Сухумского городско суда.В надзорной жалобе адвоката Аутлева и Кулова Виктории Джинджолия ставился вопрос об отмене определения Кассационной коллегии Верховного суда и оставлении в силе оправдательного приговора и частного постановления Сухумского городского суда.По доводам надзорной жалобы в определении Кассационной коллегии не изложены мотивы принятого решения. К тому же Аутлеву и Кулову в определении был посвящен всего один абзац последней страницы, из которого следует, что дело возвращается прокурору, поскольку в суде Кассационной инстанции не представилось возможности выделить в отношении них дело.Джинджолия предполагает, что Кассационная коллегия не дал никакой оценки обжалуемого приговора в отношении Аутлева и Кулова, что не соответствует полномочиям суда кассационной инстанции. Джинджолия отметила, что защита считает, что вынесенные судом первой инстанции оправдательный приговор законный и обоснованный и оснований для его отмены нет.В жалобе адвоката Чедия и Джикирба были приведены те же аргументы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210323/-Verkhovnyy-sud-otmenil-opravdatelnyy-prigovor-sotrudnikam-MVD-v-dele-Anzora-Tarba-1032070215.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201110/Ne-dokazano--ne-vinoven-kak-vynosili-prigovor-po-delu-Anzora-Tarba-1031262463.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201113/Generalnaya-prokuratura-nazvala-reshenie-suda-po-delu-Tarba-nezakonnym-1031281043.html

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