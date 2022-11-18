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ВС России нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины
ВС России нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных... 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T14:20+0300
2022-11-18T14:20+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли в четверг удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и ОПК Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."(В четверг - ред.) 17 ноября Вооруженными cилами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты", – сказали в ведомстве.Все ракеты во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты. "В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", – сказали в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7266 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
ВС России нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины
14:20 18.11.2022 (обновлено: 14:39 18.11.2022)
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли в четверг удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и ОПК Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"(В четверг - ред.) 17 ноября Вооруженными cилами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты", – сказали в ведомстве.
Все ракеты во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты.
"В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", – сказали в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7266 единиц специальной военной автомобильной техники.