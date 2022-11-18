https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/vs-rossii-nanesli-udar-po-obektam-voennogo-upravleniya-i-opk-ukrainy-1042692781.html

ВС России нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины

ВС России нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных... 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T14:20+0300

2022-11-18T14:20+0300

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли в четверг удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и ОПК Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."(В четверг - ред.) 17 ноября Вооруженными cилами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты", – сказали в ведомстве.Все ракеты во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты. "В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", – сказали в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7266 единиц специальной военной автомобильной техники.

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