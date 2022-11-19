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Очей очарованье: осень в объективе Sputnik Абхазия
Очей очарованье: осень в объективе Sputnik Абхазия
Осень в Абхазии - пора золотых пейзажей. Леса и предгорья вторят оранжевому закату на побережье, оттеняют зелень пальм и кипарисов. 19.11.2022, Sputnik Абхазия
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Осень в Абхазии - пора золотых пейзажей. Леса и предгорья вторят оранжевому закату на побережье, оттеняют зелень пальм и кипарисов.Осень в Абхазии - пора урожая и заготовок. В это время сельчане убирают поля, а умелые абхазские хозяйки сушат хурму, делают инжировую пастилу и аджинджухуа.Запахи горящих костров, сочного винограда и молодого вина, яркость созревающих мандаринов и хурмы - непременные атрибуты абхазской осени.
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фото , мультимедиа, осень, абхазия, фото
фото , мультимедиа, осень, абхазия, фото

Очей очарованье: осень в объективе Sputnik Абхазия

15:02 19.11.2022 (обновлено: 15:59 19.11.2022)
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Осень в Абхазии - пора золотых пейзажей. Леса и предгорья вторят оранжевому закату на побережье, оттеняют зелень пальм и кипарисов.
Осень в Абхазии - пора урожая и заготовок. В это время сельчане убирают поля, а умелые абхазские хозяйки сушат хурму, делают инжировую пастилу и аджинджухуа.
Запахи горящих костров, сочного винограда и молодого вина, яркость созревающих мандаринов и хурмы - непременные атрибуты абхазской осени.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Золотая пора в Абхазии обычно наступает поздно. Лишь в ноябре появляются осенние пейзажи - зелень крон сменяется настоящим буйством красок.

Золотая пора в Абхазии обычно наступает поздно. Лишь в ноябре появляются осенние пейзажи - зелень крон сменяется настоящим буйством красок. - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Золотая пора в Абхазии обычно наступает поздно. Лишь в ноябре появляются осенние пейзажи - зелень крон сменяется настоящим буйством красок.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В это время абхазские виноделы собирают сочные гроздья винограда.

В это время абхазские виноделы собирают сочные гроздья винограда. - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В это время абхазские виноделы собирают сочные гроздья винограда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноград собирают с помощью специальной традиционной конусообразной корзины.

Виноград собирают с помощью специальной традиционной конусообразной корзины. - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноград собирают с помощью специальной традиционной конусообразной корзины.

© Sputnik / Илона Хварцкия

Из ягод делают мачар - молодое абхазское вино.

Из ягод делают мачар - молодое абхазское вино. - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Илона Хварцкия

Из ягод делают мачар - молодое абхазское вино.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В ноябре в Абхазии начинается мандариновая пора.

В ноябре в Абхазии начинается мандариновая пора. - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

В ноябре в Абхазии начинается мандариновая пора.

© Sputnik Томас Тхайцук / Перейти в фотобанк

Ярко-оранжевые абхазские цитрусы - своего рода предвестники Нового года.

Ярко-оранжевые абхазские цитрусы - своего рода предвестники Нового года. - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik Томас Тхайцук
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Ярко-оранжевые абхазские цитрусы - своего рода предвестники Нового года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сложно устоять перед свежими мандаринами, но из них можно и делать соки, и закрывать компоты, варенье, джемы.

Сложно устоять перед свежими мандаринами, но из них можно и делать соки, и закрывать компоты, варенье, джемы. - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сложно устоять перед свежими мандаринами, но из них можно и делать соки, и закрывать компоты, варенье, джемы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У сельчан осенью дел невпроворот. Пока одни собирают мандарины, другие подготавливают сено на зиму.

У сельчан осенью дел невпроворот. Пока одни собирают мандарины, другие подготавливают сено на зиму. - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

У сельчан осенью дел невпроворот. Пока одни собирают мандарины, другие подготавливают сено на зиму.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А умелые абхазские хозяйки делают аджинджуху, сушат хурму и пастилу из инжира.

А умелые абхазские хозяйки делают аджинджуху, сушат хурму и пастилу из инжира. - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

А умелые абхазские хозяйки делают аджинджуху, сушат хурму и пастилу из инжира.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сушеная хурма - излюбленное абхазское лакомство. Спелые плоды очищают от кожуры, обвязывают черенки прочной ниткой и сушат на солнце.

Сушеная хурма - излюбленное абхазское лакомство. Спелые плоды очищают от кожуры, обвязывают черенки прочной ниткой и сушат на солнце. - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сушеная хурма - излюбленное абхазское лакомство. Спелые плоды очищают от кожуры, обвязывают черенки прочной ниткой и сушат на солнце.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Другое популярное лакомство - аджинджухуа или абхазский сникерс. Его делают из фундука и виноградного сока.

Другое популярное лакомство - аджинджухуа или абхазский сникерс. Его делают из фундука и виноградного сока. - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Другое популярное лакомство - аджинджухуа или абхазский сникерс. Его делают из фундука и виноградного сока.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Быки везут за собой арбу и помогают сельчанам убирать урожай кукурузы с полей.

Быки везут за собой арбу и помогают сельчанам убирать урожай кукурузы с полей. - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Быки везут за собой арбу и помогают сельчанам убирать урожай кукурузы с полей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вместе с кукурузой собирают и фасоль.

Вместе с кукурузой собирают и фасоль. - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вместе с кукурузой собирают и фасоль.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранные початки очищают от листьев.

Собранные початки очищают от листьев. - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранные початки очищают от листьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанк

Кукурузу хранят в специальном амбаре, сплетенном из тонких прутьев. В нем кукуруза "дышит" - обдувается ветром. Так урожай может храниться несколько лет.

Кукурузу хранят в специальном амбаре, сплетенном из тонких прутьев. В нем кукуруза &quot;дышит&quot; - обдувается ветром. Так урожай может храниться несколько лет. - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
/
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Кукурузу хранят в специальном амбаре, сплетенном из тонких прутьев. В нем кукуруза "дышит" - обдувается ветром. Так урожай может храниться несколько лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазская осень - пора невероятных пейзажей.

Абхазская осень - пора невероятных пейзажей. - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазская осень - пора невероятных пейзажей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Время для долгих прогулок в горах.

Время для долгих прогулок в горах. - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Время для долгих прогулок в горах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И конечно же осень в Абхазии - время счастливых находок.

И конечно же осень в Абхазии - время счастливых находок. - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

И конечно же осень в Абхазии - время счастливых находок.

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