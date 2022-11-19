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Очей очарованье: осень в объективе Sputnik Абхазия

Очей очарованье: осень в объективе Sputnik Абхазия

Осень в Абхазии - пора золотых пейзажей. Леса и предгорья вторят оранжевому закату на побережье, оттеняют зелень пальм и кипарисов. 19.11.2022, Sputnik Абхазия

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Осень в Абхазии - пора золотых пейзажей. Леса и предгорья вторят оранжевому закату на побережье, оттеняют зелень пальм и кипарисов.Осень в Абхазии - пора урожая и заготовок. В это время сельчане убирают поля, а умелые абхазские хозяйки сушат хурму, делают инжировую пастилу и аджинджухуа.Запахи горящих костров, сочного винограда и молодого вина, яркость созревающих мандаринов и хурмы - непременные атрибуты абхазской осени.

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