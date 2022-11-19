Очей очарованье: осень в объективе Sputnik Абхазия
Золотая пора в Абхазии обычно наступает поздно. Лишь в ноябре появляются осенние пейзажи - зелень крон сменяется настоящим буйством красок.
Золотая пора в Абхазии обычно наступает поздно. Лишь в ноябре появляются осенние пейзажи - зелень крон сменяется настоящим буйством красок.
В это время абхазские виноделы собирают сочные гроздья винограда.
В это время абхазские виноделы собирают сочные гроздья винограда.
Виноград собирают с помощью специальной традиционной конусообразной корзины.
Виноград собирают с помощью специальной традиционной конусообразной корзины.
Из ягод делают мачар - молодое абхазское вино.
Из ягод делают мачар - молодое абхазское вино.
В ноябре в Абхазии начинается мандариновая пора.
В ноябре в Абхазии начинается мандариновая пора.
Ярко-оранжевые абхазские цитрусы - своего рода предвестники Нового года.
Ярко-оранжевые абхазские цитрусы - своего рода предвестники Нового года.
Сложно устоять перед свежими мандаринами, но из них можно и делать соки, и закрывать компоты, варенье, джемы.
Сложно устоять перед свежими мандаринами, но из них можно и делать соки, и закрывать компоты, варенье, джемы.
У сельчан осенью дел невпроворот. Пока одни собирают мандарины, другие подготавливают сено на зиму.
У сельчан осенью дел невпроворот. Пока одни собирают мандарины, другие подготавливают сено на зиму.
А умелые абхазские хозяйки делают аджинджуху, сушат хурму и пастилу из инжира.
А умелые абхазские хозяйки делают аджинджуху, сушат хурму и пастилу из инжира.
Сушеная хурма - излюбленное абхазское лакомство. Спелые плоды очищают от кожуры, обвязывают черенки прочной ниткой и сушат на солнце.
Сушеная хурма - излюбленное абхазское лакомство. Спелые плоды очищают от кожуры, обвязывают черенки прочной ниткой и сушат на солнце.
Другое популярное лакомство - аджинджухуа или абхазский сникерс. Его делают из фундука и виноградного сока.
Другое популярное лакомство - аджинджухуа или абхазский сникерс. Его делают из фундука и виноградного сока.
Быки везут за собой арбу и помогают сельчанам убирать урожай кукурузы с полей.
Быки везут за собой арбу и помогают сельчанам убирать урожай кукурузы с полей.
Вместе с кукурузой собирают и фасоль.
Вместе с кукурузой собирают и фасоль.
Собранные початки очищают от листьев.
Собранные початки очищают от листьев.
Кукурузу хранят в специальном амбаре, сплетенном из тонких прутьев. В нем кукуруза "дышит" - обдувается ветром. Так урожай может храниться несколько лет.
Кукурузу хранят в специальном амбаре, сплетенном из тонких прутьев. В нем кукуруза "дышит" - обдувается ветром. Так урожай может храниться несколько лет.
Абхазская осень - пора невероятных пейзажей.
Абхазская осень - пора невероятных пейзажей.
Время для долгих прогулок в горах.
Время для долгих прогулок в горах.
И конечно же осень в Абхазии - время счастливых находок.
И конечно же осень в Абхазии - время счастливых находок.