https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/podacha-elektrosnabzheniya-v-tsandripshe-polnostyu-vozobnovlena-1042704697.html
Подача электроснабжения в Цандрипше полностью возобновлена
Подача электроснабжения в Цандрипше полностью возобновлена
Часть поселка Цандрипш осталась без электричества из-за поломки на линиях электросетей вечером 16 ноября. 19.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-19T18:12+0300
2022-11-19T18:12+0300
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СУХУМ, 19 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Подача электроснабжения в поселке Цандрипш полностью возобновлена, сообщил корреспонденту Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.Часть Цандрипша осталась без электричества вечером 16 ноября. 18 ноября подачу электроснабжения в поселке возобновили везде, за исключением двух многоэтажных домов - там вышел из строя трансформатор.По словам Хишба, сегодня был установлен новый трансформатор. И уже к вечеру обесточенным домам подали электричество.
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абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Подача электроснабжения в Цандрипше полностью возобновлена
18:12 19.11.2022 (обновлено: 18:25 19.11.2022)
Часть поселка Цандрипш осталась без электричества из-за поломки на линиях электросетей вечером 16 ноября.
СУХУМ, 19 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Подача электроснабжения в поселке Цандрипш полностью возобновлена, сообщил корреспонденту Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.
Часть Цандрипша осталась без электричества вечером 16 ноября. 18 ноября подачу электроснабжения в поселке возобновили везде, за исключением двух многоэтажных домов - там вышел из строя трансформатор.
По словам Хишба, сегодня был установлен новый трансформатор. И уже к вечеру обесточенным домам подали электричество.