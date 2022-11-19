https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/podacha-elektrosnabzheniya-v-tsandripshe-polnostyu-vozobnovlena-1042704697.html

Подача электроснабжения в Цандрипше полностью возобновлена

Подача электроснабжения в Цандрипше полностью возобновлена

Часть поселка Цандрипш осталась без электричества из-за поломки на линиях электросетей вечером 16 ноября. 19.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Подача электроснабжения в поселке Цандрипш полностью возобновлена, сообщил корреспонденту Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.Часть Цандрипша осталась без электричества вечером 16 ноября. 18 ноября подачу электроснабжения в поселке возобновили везде, за исключением двух многоэтажных домов - там вышел из строя трансформатор.По словам Хишба, сегодня был установлен новый трансформатор. И уже к вечеру обесточенным домам подали электричество.

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