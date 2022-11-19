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Васильев об участии Трампа в выборах: он нужен как фактор для сплочения демократов
Васильев об участии Трампа в выборах: он нужен как фактор для сплочения демократов
В беседе с радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал решение Трампа участвовать в выборах. 19.11.2022, Sputnik Абхазия
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Васильев
Васильев
Бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства в 2024 году. Он добавил, что решение Трампа говорит о том, что он борец, что он остается в большой американской политике и будет выступать, так сказать, фактором, который и дальше будет дестабилизировать внутриполитическую ситуацию США.
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Васильев об участии Трампа в выборах: он нужен как фактор для сплочения демократов

14:22 19.11.2022
Радио
Васильев
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В беседе с радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал решение Трампа участвовать в выборах.
Бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства в 2024 году.
"С одной стороны, демократы хотели бы сделать так, чтобы он просто куда-то исчез из большой политики. Против него будет выдвинуто большое количество всевозможных обвинений, в том числе и в государственной измене. Демократы, может быть, постараются даже снять его с выборов. Но дело в том, что даже сегодня американские аналитики считают, что фактор Трампа, хотя он не был в избирательных бюллетенях, сцементировал электоральную базу демократов. То есть он нужен как фактор, который сплачивает демократов и обеспечивает им успех на выборах", – сказал Васильев.
Он добавил, что решение Трампа говорит о том, что он борец, что он остается в большой американской политике и будет выступать, так сказать, фактором, который и дальше будет дестабилизировать внутриполитическую ситуацию США.
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