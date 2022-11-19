Васильев об участии Трампа в выборах: он нужен как фактор для сплочения демократов

"С одной стороны, демократы хотели бы сделать так, чтобы он просто куда-то исчез из большой политики. Против него будет выдвинуто большое количество всевозможных обвинений, в том числе и в государственной измене. Демократы, может быть, постараются даже снять его с выборов. Но дело в том, что даже сегодня американские аналитики считают, что фактор Трампа, хотя он не был в избирательных бюллетенях, сцементировал электоральную базу демократов. То есть он нужен как фактор, который сплачивает демократов и обеспечивает им успех на выборах", – сказал Васильев.