https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/argun-o-vyyavlenii-dokumentov-istorii-abkhazii-v-gosarkhive-rossii-kropotlivaya-rabota--1042677729.html

Аргун о выявлении документов истории Абхазии в Госархиве России: кропотливая работа

Аргун о выявлении документов истории Абхазии в Госархиве России: кропотливая работа

Представитель Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии Мальвина Аргун в эфире радио Sputnik рассказала о реализации совместных... 20.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-20T18:17+0300

2022-11-20T18:17+0300

2022-11-20T18:17+0300

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Аргун о выявлении документов истории Абхазии в Госархиве России: кропотливая работа Аргун о выявлении документов истории Абхазии в Госархиве России: кропотливая работа

В Государственном архиве Российской Федерации состоялась рабочая встреча делегации Республики Абхазия с директором Госархива Ларисой Роговой. Госархив России является единственным комплектующимся по сей день архивом России, то есть все остальные архивы они уже давно укомплектовались, и уже не принимают документы, в этом и уникальность этого архива, сказала Аргун в эфире радио."Мы обсудили план совместной работы на следующий год, а также вопрос выявления и оцифровки материалов по истории Абхазии и передачи их в наше пользование. Оцифровка позволит нам немного восполнить архивный фонд Абхазии", – сказала Аргун в интервью радио Sputnik.Аргун отметила, что материалы, которые хранятся в этом архиве, датируются от дореволюционного периода до наших дней, эти документы хранятся только в этом архиве и представлены в разном виде – пленка, бумага, фотокарта.Представитель Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии также рассказала об особенностях поисков материалов в архивах.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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