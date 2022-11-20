https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/argun-o-vyyavlenii-dokumentov-istorii-abkhazii-v-gosarkhive-rossii-kropotlivaya-rabota--1042677729.html
Аргун о выявлении документов истории Абхазии в Госархиве России: кропотливая работа
Аргун о выявлении документов истории Абхазии в Госархиве России: кропотливая работа
Представитель Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии Мальвина Аргун в эфире радио Sputnik рассказала о реализации совместных... 20.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-20T18:17+0300
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Аргун о выявлении документов истории Абхазии в Госархиве России: кропотливая работа
Аргун о выявлении документов истории Абхазии в Госархиве России: кропотливая работа
В Государственном архиве Российской Федерации состоялась рабочая встреча делегации Республики Абхазия с директором Госархива Ларисой Роговой. Госархив России является единственным комплектующимся по сей день архивом России, то есть все остальные архивы они уже давно укомплектовались, и уже не принимают документы, в этом и уникальность этого архива, сказала Аргун в эфире радио."Мы обсудили план совместной работы на следующий год, а также вопрос выявления и оцифровки материалов по истории Абхазии и передачи их в наше пользование. Оцифровка позволит нам немного восполнить архивный фонд Абхазии", – сказала Аргун в интервью радио Sputnik.Аргун отметила, что материалы, которые хранятся в этом архиве, датируются от дореволюционного периода до наших дней, эти документы хранятся только в этом архиве и представлены в разном виде – пленка, бумага, фотокарта.Представитель Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии также рассказала об особенностях поисков материалов в архивах.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, архив, россия, абхазия, аудио
подкасты, архив, россия, абхазия, аудио
Аргун о выявлении документов истории Абхазии в Госархиве России: кропотливая работа
Представитель Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии Мальвина Аргун в эфире радио Sputnik рассказала о реализации совместных проектов абхазской стороны с Госархивом России, в частности по оцифровке материалов истории Абхазии.
В Государственном архиве Российской Федерации состоялась рабочая встреча делегации Республики Абхазия с директором Госархива Ларисой Роговой.
Госархив России является единственным комплектующимся по сей день архивом России, то есть все остальные архивы они уже давно укомплектовались, и уже не принимают документы, в этом и уникальность этого архива, сказала Аргун в эфире радио.
"Мы обсудили план совместной работы на следующий год, а также вопрос выявления и оцифровки материалов по истории Абхазии и передачи их в наше пользование. Оцифровка позволит нам немного восполнить архивный фонд Абхазии", – сказала Аргун в интервью радио Sputnik.
Аргун отметила, что материалы, которые хранятся в этом архиве, датируются от дореволюционного периода до наших дней, эти документы хранятся только в этом архиве и представлены в разном виде – пленка, бумага, фотокарта.
Представитель Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии также рассказала об особенностях поисков материалов в архивах.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.