https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/dopolnitelnoe-vremya-abukhba-ob-abkhazskoy-sbornoy-po-karate---1042648077.html
Дополнительное время: Абухба об абхазской сборной по каратэ
Дополнительное время: Абухба об абхазской сборной по каратэ
3-5 ноября в Брянске прошли международные сборы и первый чемпионат мира Всемирного Союза каратэ до шотокан рю Казэ Ха. В мероприятиях приняли участие более 300... 20.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-20T10:52+0300
2022-11-20T10:52+0300
2022-11-20T10:52+0300
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Дополнительное время: Абухба об абхазской сборной по каратэ
Дополнительное время: Абухба об абхазской сборной по каратэ
3-5 ноября в Брянске прошли международные сборы и первый чемпионат мира Всемирного Союза каратэ до шотокан рю Казэ Ха. В мероприятиях приняли участие более 300 спортсменов из России, Мексики, Панамы, Армении и Абхазии. По итогам общекомандного зачета сборная Абхазии заняла третье место.Вице-президент Всемирной федерации Каратэ Шотокан Ахра Абухба в эфире радио Sputnik рассказал о прошедшем турнире, отметив, что это был большой праздник спорта. Собеседник Sputnik также рассказал, какие преобразования произошли в мире каратэ и какие страны входят в новый союз.Речь также зашла о составе абхазской сборной и о том, какое место занимает Абхазия в мире каратэ.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, каратэ, аудио
подкасты, дополнительное время, каратэ, аудио
Дополнительное время: Абухба об абхазской сборной по каратэ
3-5 ноября в Брянске прошли международные сборы и первый чемпионат мира Всемирного Союза каратэ до шотокан рю Казэ Ха. В мероприятиях приняли участие более 300 спортсменов из России, Мексики, Панамы, Армении и Абхазии. По итогам общекомандного зачета сборная Абхазии заняла третье место.
Вице-президент Всемирной федерации Каратэ Шотокан Ахра Абухба в эфире радио Sputnik рассказал о прошедшем турнире, отметив, что это был большой праздник спорта. Собеседник Sputnik также рассказал, какие преобразования произошли в мире каратэ и какие страны входят в новый союз.
Речь также зашла о составе абхазской сборной и о том, какое место занимает Абхазия в мире каратэ.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.