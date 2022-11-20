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Конкурсантка из Абхазии прошла в полуфинал передачи "Умники и умницы"
Конкурсантка из Абхазии прошла в полуфинал передачи "Умники и умницы"
Участие абхазских школьников в телепередаче было организовано Министерством просвещения и языковой политики Абхазии. 20.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Ученица Пицундской средней школы №1 Лиана Айба прошла в полуфинал телевизионной олимпиады "Умники и умницы", сообщает пресс-служба Министерства просвещения Абхазии. "Умники и умницы" - интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников, идущая по Первому каналу с 1992 года. Состязания в ней делятся на четвертьфинальные, полуфинальные игры (включая полуфинал "Шанс") и финал.Призеры и победители олимпиады имеют право на поступление в высшие учебные заведения России на льготные основания. Так, победители имеют возможность поступить в МГИМО без экзаменов.
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Конкурсантка из Абхазии прошла в полуфинал передачи "Умники и умницы"

11:48 20.11.2022 (обновлено: 11:52 20.11.2022)
© Foto / Пресс-служба Министерства просвещения АбхазииКонкурсантка из Абхазии прошла в полуфинал передачи "Умники и умницы"
Конкурсантка из Абхазии прошла в полуфинал передачи Умники и умницы - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2022
© Foto / Пресс-служба Министерства просвещения Абхазии
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Участие абхазских школьников в телепередаче было организовано Министерством просвещения и языковой политики Абхазии.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Ученица Пицундской средней школы №1 Лиана Айба прошла в полуфинал телевизионной олимпиады "Умники и умницы", сообщает пресс-служба Министерства просвещения Абхазии.
Помимо нее, в передаче принимали участие еще два школьника из Абхазии - Никита Чкок из Бамборской средней школы и ученик Сухумской средней школы №1 Тимур Квирнадзе. Они получили медаль и орден за правильные ответы в четвертьфинале игры.
"Умники и умницы" - интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников, идущая по Первому каналу с 1992 года. Состязания в ней делятся на четвертьфинальные, полуфинальные игры (включая полуфинал "Шанс") и финал.
Призеры и победители олимпиады имеют право на поступление в высшие учебные заведения России на льготные основания. Так, победители имеют возможность поступить в МГИМО без экзаменов.
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