https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/konkursantka-iz-abkhazii-proshla-v-polufinal-peredachi-umniki-i-umnitsy-1042712984.html

Конкурсантка из Абхазии прошла в полуфинал передачи "Умники и умницы"

Конкурсантка из Абхазии прошла в полуфинал передачи "Умники и умницы"

Участие абхазских школьников в телепередаче было организовано Министерством просвещения и языковой политики Абхазии. 20.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-20T11:48+0300

2022-11-20T11:48+0300

2022-11-20T11:52+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/14/1042712636_0:115:1281:835_1920x0_80_0_0_b35551291ec21cd9c22611f943c7b735.jpg

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Ученица Пицундской средней школы №1 Лиана Айба прошла в полуфинал телевизионной олимпиады "Умники и умницы", сообщает пресс-служба Министерства просвещения Абхазии. "Умники и умницы" - интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников, идущая по Первому каналу с 1992 года. Состязания в ней делятся на четвертьфинальные, полуфинальные игры (включая полуфинал "Шанс") и финал.Призеры и победители олимпиады имеют право на поступление в высшие учебные заведения России на льготные основания. Так, победители имеют возможность поступить в МГИМО без экзаменов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости