https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/konkursantka-iz-abkhazii-proshla-v-polufinal-peredachi-umniki-i-umnitsy-1042712984.html
Конкурсантка из Абхазии прошла в полуфинал передачи "Умники и умницы"
Конкурсантка из Абхазии прошла в полуфинал передачи "Умники и умницы"
Участие абхазских школьников в телепередаче было организовано Министерством просвещения и языковой политики Абхазии. 20.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-20T11:48+0300
2022-11-20T11:48+0300
2022-11-20T11:52+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/14/1042712636_0:115:1281:835_1920x0_80_0_0_b35551291ec21cd9c22611f943c7b735.jpg
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Ученица Пицундской средней школы №1 Лиана Айба прошла в полуфинал телевизионной олимпиады "Умники и умницы", сообщает пресс-служба Министерства просвещения Абхазии. "Умники и умницы" - интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников, идущая по Первому каналу с 1992 года. Состязания в ней делятся на четвертьфинальные, полуфинальные игры (включая полуфинал "Шанс") и финал.Призеры и победители олимпиады имеют право на поступление в высшие учебные заведения России на льготные основания. Так, победители имеют возможность поступить в МГИМО без экзаменов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/14/1042712636_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_3f498cbe6a062e561485aa529a99017a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Конкурсантка из Абхазии прошла в полуфинал передачи "Умники и умницы"
11:48 20.11.2022 (обновлено: 11:52 20.11.2022)
Участие абхазских школьников в телепередаче было организовано Министерством просвещения и языковой политики Абхазии.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik.
Ученица Пицундской средней школы №1 Лиана Айба прошла в полуфинал телевизионной олимпиады "Умники и умницы", сообщает
пресс-служба Министерства просвещения Абхазии.
Помимо нее, в передаче принимали участие еще два школьника из Абхазии - Никита Чкок из Бамборской средней школы и ученик Сухумской средней школы №1 Тимур Квирнадзе. Они получили медаль и орден за правильные ответы в четвертьфинале игры.
"Умники и умницы" - интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников, идущая по Первому каналу с 1992 года. Состязания в ней делятся на четвертьфинальные, полуфинальные игры (включая полуфинал "Шанс") и финал.
Призеры и победители олимпиады имеют право на поступление в высшие учебные заведения России на льготные основания. Так, победители имеют возможность поступить в МГИМО без экзаменов.