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Частный дом сгорел в Галском районе
Частный дом сгорел в Галском районе
Никто из жильцов дома не пострадал, но здание выгорело полностью. 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T17:20+0300
2022-11-21T17:20+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Деревянный жилой дом сгорел в селе Хиацха в Галском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 15:10.К моменту приезда пожарных огонь распространился по всему зданию, оно сгорело полностью. Никто из жильцов дома не пострадал.
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абхазия, новости
Частный дом сгорел в Галском районе
17:20 21.11.2022 (обновлено: 17:37 21.11.2022)
Никто из жильцов дома не пострадал, но здание выгорело полностью.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik.
Деревянный жилой дом сгорел в селе Хиацха в Галском районе, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 15:10.
К моменту приезда пожарных огонь распространился по всему зданию, оно сгорело полностью.
Никто из жильцов дома не пострадал.