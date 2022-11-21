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Частный дом сгорел в Галском районе
Частный дом сгорел в Галском районе
Никто из жильцов дома не пострадал, но здание выгорело полностью. 21.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Деревянный жилой дом сгорел в селе Хиацха в Галском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 15:10.К моменту приезда пожарных огонь распространился по всему зданию, оно сгорело полностью. Никто из жильцов дома не пострадал.
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Частный дом сгорел в Галском районе

17:20 21.11.2022 (обновлено: 17:37 21.11.2022)
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПожарно-тактические учения по тушению нефтепродуктов
Пожарно-тактические учения по тушению нефтепродуктов - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2022
© Sputnik / Николай Хижняк
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Никто из жильцов дома не пострадал, но здание выгорело полностью.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Деревянный жилой дом сгорел в селе Хиацха в Галском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 15:10.
К моменту приезда пожарных огонь распространился по всему зданию, оно сгорело полностью.
Никто из жильцов дома не пострадал.
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