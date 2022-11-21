https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/chastnyy-dom-sgorel-v-galskom-rayone-1042739459.html

Частный дом сгорел в Галском районе

Частный дом сгорел в Галском районе

Никто из жильцов дома не пострадал, но здание выгорело полностью. 21.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Деревянный жилой дом сгорел в селе Хиацха в Галском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 15:10.К моменту приезда пожарных огонь распространился по всему зданию, оно сгорело полностью. Никто из жильцов дома не пострадал.

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