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Делегация из Абхазии приняла участие в выставке LIBCOM-2022 в Суздале
Делегация из Абхазии приняла участие в выставке LIBCOM-2022 в Суздале
Темой выставки стали информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек. 21.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Делегация из Абхазии приняла участие в 26-й Международной конференции и выставке LIBCOM-2022 в городе Суздале во Владимирской области, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.В состав делегации вошли директор национальной библиотеки имени Ивана Папаскир Борис Чолария, замдиректора Амза Агрба, ведущий специалист Министерства культуры Милана Ходжава, сотрудники библиотеки Хатуна Бжания, Светлана Гергия, директор ЦБС Гагрского района Лиана Смыр, заведующая библиотекой Гагрской школы № 1 Мимоза Кове.Международная конференция "Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек" ("LIBCOM") проходит ежегодно с 1997 года. В ней участвуют руководители и ведущие специалисты крупнейших библиотек России и стран СНГ, преподаватели вузов, сотрудники издательств, деятели науки, культуры и образования.
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Делегация из Абхазии приняла участие в выставке LIBCOM-2022 в Суздале
16:12 21.11.2022 (обновлено: 16:30 21.11.2022)
Темой выставки стали информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik
. Делегация из Абхазии приняла участие в 26-й Международной конференции и выставке LIBCOM-2022 в городе Суздале во Владимирской области, сообщает
пресс-служба Министерства культуры республики.
В рамках конференции, которая пройдет с 20 по 25 ноября, делегаты обсудят состояние и перспективы развития современных информационных технологий и то, как их можно использовать в библиотечной практике.
В состав делегации вошли директор национальной библиотеки имени Ивана Папаскир Борис Чолария, замдиректора Амза Агрба, ведущий специалист Министерства культуры Милана Ходжава, сотрудники библиотеки Хатуна Бжания, Светлана Гергия, директор ЦБС Гагрского района Лиана Смыр, заведующая библиотекой Гагрской школы № 1 Мимоза Кове.
Международная конференция "Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек" ("LIBCOM") проходит ежегодно с 1997 года.
В ней участвуют руководители и ведущие специалисты крупнейших библиотек России и стран СНГ, преподаватели вузов, сотрудники издательств, деятели науки, культуры и образования.