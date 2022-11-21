https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/eksport-produktov-zhivotnovodstva-iz-rostovskoy-oblasti-v-abkhaziyu-vyros-na-80-1042742156.html

Экспорт продуктов животноводства из Ростовской области в Абхазию вырос на 80%

Экспорт продуктов животноводства из Ростовской области в Абхазию вырос на 80%

Всего с начала года в Абхазию было поставлено более 490 тонн яиц, кормов, мясных и молочных продуктов. 21.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-21T19:47+0300

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Экспорт животноводческой продукции из Ростовской области в Абхазию в 2022 году вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Основными видами товара стали мясо и мясопродукты - их было доставлено 109 тонн, молоко и молочная продукция - 277 тонн, корма и кормовые добавки - 105 тонн. Также в республику было импортировано 43 тысячи яиц с ростовских птицефабрик.Сообщается, что продукция прошла ветеринарно-санитарный контроль и полностью соответствует требованиям безопасности.

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