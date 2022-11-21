https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/kane-uest-budet-ballotirovatsya-v-prezidenty-ssha-1042732224.html
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Уэст уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов. 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T12:48+0300
2022-11-21T12:48+0300
2022-11-21T13:03+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Рэпер Канье Уэст будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Post.Во время записи на Уэсте была одежды с надписью "Ye24", где Ye может быть отсылкой к его псевдониму, а цифра 24 может символизировать 2024 год, когда в США пройдут следующие выборы.Популярный исполнитель не раз вызывал в свой адрес волны критики, позволяя себе острые, в том числе антисемитские высказывания. Из-за этого многие бренды отказались от сотрудничества с Уэстом, кроме того, он был забанен в Твиттере. Не так давно Твиттер, выкупленный миллиардером Илоном Маском, вернул артисту доступ к аккаунту.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
12:48 21.11.2022 (обновлено: 13:03 21.11.2022)
Уэст уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik.
Рэпер Канье Уэст будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на The New York Post.
"Да. Это просто... Просто мы двигаемся вперед в будущее", – заявил рэпер в видео, отвечая на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться.
Во время записи на Уэсте была одежды с надписью "Ye24", где Ye может быть отсылкой к его псевдониму, а цифра 24 может символизировать 2024 год, когда в США пройдут следующие выборы.
Популярный исполнитель не раз вызывал в свой адрес волны критики, позволяя себе острые, в том числе антисемитские высказывания. Из-за этого многие бренды отказались от сотрудничества с Уэстом, кроме того, он был забанен в Твиттере.
Не так давно Твиттер, выкупленный миллиардером Илоном Маском, вернул артисту доступ к аккаунту.