https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/kokoskir-o-rannem-bronirovanii-na-otdykh-v-abkhazii-2023-goda-privlekayut-skidki--1042719008.html
Кокоскерия о раннем бронировании на отдых в Абхазии 2023 года: привлекают скидки
Кокоскерия о раннем бронировании на отдых в Абхазии 2023 года: привлекают скидки
Директор национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскерия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как идет бронирование на отдых в Абхазии на... 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T09:55+0300
2022-11-21T09:55+0300
2022-11-21T10:33+0300
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Кокоскир о раннем бронировании на отдых в Абхазии: привлекают скидки
Кокоскир о раннем бронировании на отдых в Абхазии: привлекают скидки
У российских туроператоров стартовали ранние продажи на отдых в Абхазии летом 2023 года, пишет Вестник Ассоциации туроператоров России.По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, в рейтинге ранних продаж сейчас лидирует Абхазия.На абхазском направлении в продажу выставлено около 30% объектов.По словам директора национальной туристической компании "Турист" Руслана Кокоскерия, большие отели, которые предлагают оздоровительный отдых, пользуется спросом и сегодня, в межсезонье, чего не скажешь о малом секторе. А что касается новогодних туров, то брони уже идут, отметил он."Новогодние туры на сегодняшний день неплохо бронируются. Мы ожидаем хороший поток туристов в праздники. В декабре будет еще больше заявок, так как люди стали бронировать перед поездкой", – сказал Кокоскерия.По его мнению, если с каждым годом улучшать сервис, то отели Абхазии в летнее время всегда были бы забиты на все 100%, а раннее бронирование всегда привлекательно тем, что имеют место скидки, подчеркнул он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, туризм, отдых, отдых в абхазии, аудио
подкасты, туризм, отдых, отдых в абхазии, аудио
Кокоскерия о раннем бронировании на отдых в Абхазии 2023 года: привлекают скидки
09:55 21.11.2022 (обновлено: 10:33 21.11.2022)
Директор национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскерия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как идет бронирование на отдых в Абхазии на новогодние праздники, а также поделился своими ожиданиями от летного сезона.
У российских туроператоров стартовали ранние продажи на отдых в Абхазии летом 2023 года, пишет Вестник Ассоциации туроператоров России.
По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, в рейтинге ранних продаж сейчас лидирует Абхазия.
На абхазском направлении в продажу выставлено около 30% объектов.
По словам директора национальной туристической компании "Турист" Руслана Кокоскерия, большие отели, которые предлагают оздоровительный отдых, пользуется спросом и сегодня, в межсезонье, чего не скажешь о малом секторе. А что касается новогодних туров, то брони уже идут, отметил он.
"Новогодние туры на сегодняшний день неплохо бронируются. Мы ожидаем хороший поток туристов в праздники. В декабре будет еще больше заявок, так как люди стали бронировать перед поездкой", – сказал Кокоскерия.
По его мнению, если с каждым годом улучшать сервис, то отели Абхазии в летнее время всегда были бы забиты на все 100%, а раннее бронирование всегда привлекательно тем, что имеют место скидки, подчеркнул он.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.