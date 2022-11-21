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Лев Квициния встретился с руководством Академии пожарной службы МЧС России
Лев Квициния встретился с руководством Академии пожарной службы МЧС России
Глава абхазского спасательного ведомства находится в Москве с рабочей поездкой. 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T15:37+0300
2022-11-21T15:37+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния встретился с Москве с руководством Академии государственной пожарной службы МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества и подготовка кадров для абхазского спасательного ведомства.Также глава МЧС встретился и с курсантами из Абхазии, обучающимися в Академии. Он поинтересовался подробностями образовательного процесса и проблемами, с которыми они могут сталкиваться в быту.
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абхазия, новости, мчс абхазии
Лев Квициния встретился с руководством Академии пожарной службы МЧС России
15:37 21.11.2022 (обновлено: 16:40 21.11.2022)
Глава абхазского спасательного ведомства находится в Москве с рабочей поездкой.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния встретился с Москве с руководством Академии государственной пожарной службы МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества и подготовка кадров для абхазского спасательного ведомства.
Также глава МЧС встретился и с курсантами из Абхазии, обучающимися в Академии. Он поинтересовался подробностями образовательного процесса и проблемами, с которыми они могут сталкиваться в быту.