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Лев Квициния встретился с руководством Академии пожарной службы МЧС России

Лев Квициния встретился с руководством Академии пожарной службы МЧС России

Глава абхазского спасательного ведомства находится в Москве с рабочей поездкой. 21.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-21T15:37+0300

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния встретился с Москве с руководством Академии государственной пожарной службы МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества и подготовка кадров для абхазского спасательного ведомства.Также глава МЧС встретился и с курсантами из Абхазии, обучающимися в Академии. Он поинтересовался подробностями образовательного процесса и проблемами, с которыми они могут сталкиваться в быту.

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