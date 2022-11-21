https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/maslov-rasskazal-smozhet-li-evropa-otsech-tsentralnuyu-aziyu-ot-rossii-1042741319.html

Маслов рассказал, сможет ли Европа "отсечь" Центральную Азию от России

Маслов рассказал, сможет ли Европа "отсечь" Центральную Азию от России

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Центральной Азии обратить свое внимание на Европу в обход России. 21.11.2022, Sputnik Абхазия

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Востоковед, директор института Азии и Африки МГУ Алексей Маслов пояснил, что транспортный коридор никогда не дает отдачи сразу, и новые пути из Центральной Азии в Европу могут окупиться через десятилетия.При этом объем товаров, которые может предложить Центральная Азия, не сопоставим с китайским. К тому же, добавил Маслов, полностью отсечь Россию от поставок товаров из других стран в Европу не получится, российские порты для логистических целей более удобны.Эксперт пояснил, что попытки ЕС "отвязаться" от России и Китая могут дорого стоить Европе - придется заново создавать логистику перевозок, что приведет к подорожанию многих товаров.

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